Condemnats per traficar amb cocaïna cobrant-la per Bizum al Pallars Sobirà

L’Audiència de Lleida ha condemnat una parella de Rialp a sengles penes de tres anys i mig i cinc anys de presó per traficar amb cocaïna a la comarca i cobrar la droga –463 transaccions– a través de Bizum. L’home, de 33 anys, condemnat a cinc, i que porta en presó preventiva des que va ser detingut el juliol del 2023, també ha estat multat amb 12.000 euros. La dona, de 30 anys i penada amb tres anys i mig, haurà de fer front a una multa de 4.194 euros.

Ambdós van ser arrestats pels Mossos d’Esquadra després de diversos mesos d’investigació i al seu domicili van trobar un paquet amb 95 grams de cocaïna, embolcalls preparats per a la venda i 21.520 euros en efectiu, part dels quals en una caixa tancada amb clau. A més, el condemnat tenia 52.838 euros en un compte.

L’Audiència decreta el comís de les substàncies, els mòbils, els dispositius electrònics intervinguts i els diners en metàl·lic i del compte. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Venda a tercers

El tribunal considera que, “per la quantitat de droga i els diners fraccionats trobats, seria evident que la tinença de droga per part dels acusats tenia com a finalitat la seua destinació a ser subministrada a terceres persones”.

En el judici, que es va celebrar a finals d’abril, l’acusat, que està en presó preventiva, va afirmar que els diners, tant del domicili com els que tenia en un compte, i les transaccions per Bizum eren fruit del seu negoci en el lleure nocturn. Va afegir que no es dedicava a vendre droga encara que era consumidor de marihuana i cocaïna. Per la seua part, la dona –que està en llibertat provisional– va negar que trafiqués i va dir que tenia moltes discussions amb la seua parella per la seua addicció. Els Mossos d’Esquadra els van investigar durant diversos mesos (vegeu el desglossament). Quant als diners decomissats, l’Audiència recorda que l’acusat regentava una discoteca “amb escassa afluència de gent” i ella “era empleada d’una peixateria d’un supermercat”, la qual cosa apunta “a un origen il·lícit l’elevada quantitat de diners que li és trobada”.

Va afegir que “hi havia converses en les quals acordaven un lloc i una hora i moltes vegades els pagaven per endavant amb Bizum”. A més, va assegurar que «utilitzaven un argot propi per referir-se a la droga com “vull una pel·lícula” o “tens cervesa gran o petita?”». També van escorcollar la discoteca que ell regentava a Sort.

463 bizums i ‘pel·lícules’ o ‘cervesa’ per referir-se a la droga

Els Mossos d’Esquadra van determinar que l’ara condemnat va ser el receptor de 388 bizums amb un import total de 20.782 euros, amb els remitents com alguns dels identificats policialment com a compradors de la droga. Per la seua part, la dona va rebre 75 transaccions per imports de 70, 60, 35 i 30 euros. És a dir, 463 transaccions en total. L’agent que va dirigir la investigació va afirmar en el judici que “els imports quadraven amb el preu de mig, un gram i dos grams de la cocaïna i, al nostre parer, tots dos es dedicaven a aquest negoci”.