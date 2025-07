DEPANA i la Fundació Oso Pardo detecten quinze ossos diferents a la Val d’Aran

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L’equip de naturalistes de DEPANA i la Fundació Oso Pardo ha detectat, aquesta primavera, fins a 15 exemplars diferents d’os bru a la Val d’Aran. Aquestes observacions són fruit de les tasques de seguiment i vigilància que coordina el membre de totes dues entitats, Marc Alonso. Aquesta actuació forma part d’un programa més ampli de conservació i sensibilització, amb l’objectiu de garantir la coexistència entre l’os bru i les activitats humanes al Pirineu. Les entitats demanen "una major implicació institucional per a garantir la continuïtat d’aquesta espècie al territori".

La Generalitat de Catalunya desplega mesures de prevenció de danys a la ramaderia, com ara l’agrupació de ramats, la instal·lació de tancats electrificats i la protecció amb gossos de guarda, així com compensacions econòmiques pels danys ocasionats.

Les entitats mantenen contacte regular amb el Conselh Generau d’Aran i insisteixen a remarcar que és molt important que aquesta tasca que fan sigui coincident amb les diferents administracions competents.

Un centenar d'exemplars al Pirineu

Actualment, la població total d’ossos bruns al conjunt del Pirineu s’estima en 96 exemplars, segons el Grup de Seguiment Transfronterer de l’Os Bru (GSTOP). D’aquests, 47 es localitzen al Pirineu català, i només durant el 2024 es van registrar 10 nous naixements a Catalunya.

L’os bru està catalogat com a espècie en perill d’extinció al Pirineu i és objecte de protecció prioritària segons la normativa europea. Les entitats ecologistes han comunicat que la presència de l'os bru "és un indicador de salut ecològica i pot esdevenir un motor de desenvolupament sostenible a través de l’ecoturisme responsable", com ja passa en altres regions europees com la serralada cantàbrica.