L'Equip de Govern de Tàrrega manté el compromís de treball malgrat quedar en minoria

L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Tàrrega, format ara només per ERC i PSC , ha refermat avui el seu compromís per continuar amb la gestió municipal després que la CUP hagi anunciat la seva sortida de l'executiu local . L'alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú, acompanyada pels membres del govern municipal, ha comparegut en roda de premsa per explicar que, tot i quedar en minoria amb només 6 dels 17 regidors del consistori, seguiran treballant pels projectes estratègics de la ciutat.

Pijuan ha assegurat que continuaran desenvolupant els projectes ja iniciats i ha mostrat la seva disposició al diàleg amb la resta de grups municipals. "Continuem igual de convençuts que tenim molta feina per fer. Continuem endavant amb els projectes que Tàrrega necessita i que ja hem posat en marxa", ha declarat l'alcaldessa, que ha expressat que lamenta però respecta la decisió de la CUP després de sis anys compartint govern.

Respecte al motiu principal de la ruptura, l'alcaldessa ha explicat que la municipalització del servei d'aigua és inviable actualment segons l'informe tècnic encarregat l'any 2021. Aquest document conclou que assumir la gestió directa del servei suposaria una inversió de gairebé 4 milions d'euros, que implicaria un fort endeutament per a l'Ajuntament i un augment del 46% en el rebut de l'aigua per als ciutadans.

"No renunciem a la municipalització però cal fer-ho quan el projecte sigui viable, quan tinguem les infraestructures i recursos adequats", ha afirmat Pijuan, subratllant que el govern ha d'actuar amb responsabilitat financera i pensar en el bé comú de la ciutadania.

Nova configuració del cartipàs municipal

Les atribucions de govern dels tres regidors de la CUP deixaran de ser efectives a partir d'avui mateix mitjançant un decret d'alcaldia. Aquesta situació obligarà a remodelar el cartipàs municipal, amb ERC i PSC assumint totes les competències que fins ara estaven delegades. Es preveu que el nou cartipàs, que també inclourà canvis en les tinences d'alcaldia i en la composició de la Junta de Govern Local, es faci efectiu durant la sessió ordinària del Ple municipal que tindrà lloc el proper dijous 31 de juliol de 2025.

Amb aquesta nova configuració, els tres edils de la CUP passaran a l'oposició, unint-se als vuit regidors de Junts per Tàrrega, deixant així un govern en minoria que necessitarà cercar aliances per tirar endavant els projectes municipals més importants durant la resta del mandat.