Quan el Palanca, protagonista dels fets de Tor, va ser a la caravana de solters de Sort portant Núria Feliu a cavall

L’hemeroteca deixa rastres que perduren en el temps. I si no que ho preguntin a l’arxiu de l’ajuntament de Sort, que va publicar fa temps una fotografia al llavors Twitter –ara X- més que curiosa, on apareixia Jordi Riba, El Palanca, un dels grans protagonistes dels fets de Tor, portant a cavall a la històrica i desapareguda cantant Núria Feliu, en una caravana de solters del Pallars de l’any 1985.

🤔 Recordeu quan la Núria Feliu va ser madrina de la caravana de solters? El cas és que ens hem rascat el cap intentant esbrinar qui és l'home en primer terme, i fent preguntes ho hem esbrinat: ni més ni menys que Jordi Riba Segalàs "Palanca" 😱 @JordiRiba_Tor @Carles_Porta pic.twitter.com/k79CF69wrW — Ajuntament de Sort🎗 (@ajuntamentsort) February 24, 2023

Recapitulem, que hi ha moltes preguntes. Què és una caravana de solters? Buscar parella per qualsevol mitjà possible no és un fet exclusiu dels nostres dies. Es podria dir que els antecessors a Espanya d'eDarling, Meetic o Tinder van ser les caravanes i els viatges de solters, en el seu afany per trobar la seva mitja taronja a qualsevol lloc del món.

Una caravana de solters o caravana de dones era una iniciativa que ajudava als solters a buscar parella. Reunia els solters en un espai concret i compartien diverses activitats, com àpats, balls o activitats lúdiques diverses que fomentaven l'encontre de solters i solteres.

Els casos més sonats de les conegudes com a “caravanes de dones” són les de Plan (Aragó) i Sort, al Pallars Sobirà, totes dues de l’any 1985, l’any de la fotografia de Jordi Riba i Núria Feliu.

A Plan, municipi aragonès de la comarca del Sobrarbe es van desplaçar més de 10.000 persones buscant parella procedents de tots els racons de l'Estat. Només a Plan, que llavors tenia una població que a penes sobrepassava el centenar d'habitants, es van concertar 35 matrimonis.

La caravana de Sort

Similar també va ser el cas de Sort, que en vista l'èxit dels seus veïns aragonesos van decidir copiar la idea i van crear la caravana de solters, i on hi van acudir 5.000 persones. De la iniciativa de Sort en van sorgir tres matrimonis, cap dels quals es va mantenir gaires anys. Sort va repetir experiència l’any 1997.

En una crònica de l’època de SEGRE, s’explica que de la caravana de Sort van crear un registre de 500 persones solteres, de les quals només 50 eren dones. Aquella festa va tenir una convidada de luxe, Núria Feliu, que va ser portada en cavall per, ni més ni menys, Jordi Riba, Palanca. Desconeixem, perquè a les cròniques de l'època no hi surt, si hi havia un tal Josep Montané, Sansa.

La cosa no queda aquí. L’any 2010 SEGRE, per celebrar els vint-i-cinc anys de la caravana de solers de Sort, va parlar amb el mateix Jordi Riba, Palanca, que va assegurar que va mantenir una curta relació amb una noia de Barcelona, i reconeix que l'experiència va ser molt bona i que “tornaria a repetir-ho”. La imatge de Riba portant Núria Feliu a cavall. I si... No. Però i si si?

És una pregunta de la qual no en tindrem mai resposta: Jordi Riba, Palanca, va morir l'any 2019 i Núria Feliu va fer-ho dos anys més tard, l'any 2022.

SEGRE va parlar amb Josep Cases, el Terrisses, històric membre del PSC d'Alins que llavors era president de l’associació de solters del Pallars i que, precisament, coses de la vida, és una de les persones que té terrenys a Tor.

Un dels darrers intents a casa nostra va ser l’any 2014, amb una iniciativa similar a Adrall, a l’Alt Urgell, amb un èxit molt menor. Els temps canvien i les formes de trobar parella també ho fan. diferents punts del globus per conèixer-se, en taular amistat i buscar alguna relació amorosa a curt o llarg termini.

Darrera s’hi amagava la crisi del despoblament

Entre el 1860 i el 1981, el Pallars Sobirà va patir una pèrdua de població de 15.000 persones, fet que el va convertir a la comarca més recessiva de Catalunya des del punt de vista demogràfic. L'any 1985 la població disminuïa de forma exponencial, però especialment la femenina. Si als anys 50 les dones emigraven a la ciutat per “anar a servir”, als anys 80 la tendència general és que les dones cursessin carreres com Magisteri o Infermeria, i es desvinculessin de la comarca.

Aquesta emigració de la població femenina jove va comportar segons un estudi de Xavier Matei, l'any 1983, que dels 5.250 habitants que hi havia aleshores a la comarca, hi hagués 544 homes més que dones. I 544 persones abocades a la solteria són moltes. Trobar parella al Pallars Sobirà es va convertir en un problema col·lectiu.