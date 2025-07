Evacuen un casal de la piscina de Vilagrassa per l’alt nivell de clor

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Una trentena de nens i els seus monitors d’un casal van ser desallotjats ahir al migdia de la piscina municipal de Vilagrassa al detectar hipercloració de l’aigua (nivells de clor a l’aigua més elevats del que és normal). Els banyistes van notar una forta olor de clor i una de les nenes, que és hipersensible al clor, va començar a tossir molt i li picaven els ulls. Una ambulància del SEM la va atendre in situ i la va evacuar al CAP de Tàrrega per a una revisió, tot i que ja no presentava símptomes. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 12.07 hores i fins al lloc es van desplaçar tres dotacions dels Bombers, que van desallotjar les instal·lacions per prevenció i van mesurar els nivells de clor en l’aire sense trobar cap anomalia. L’alcalde, Josep Maria Mor, va explicar que “abans d’obrir els valors de clor estaven a 0,55 ppm (parts per milió) i durant el dia han anat oscil·lant entre 0,66 i 0,98 (nivells normals)” tot i que en el moment de l’incident van superar els 2 ppm. Mor va dir que potser s’hauria produït per una vàlvula de retenció.