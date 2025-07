Un temporal de pluja i calamarsa talla el tren a Sant Guim i fa malbé cotxes i mobiliari

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Un temporal de fortes pluges i granís va descarregar en municipos de l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà i en diverses comarques del pla de Lleida, on va obligar a tallar la línia de tren de Lleida a Manresa a Sant Guim de Freixenet per un despreniment de terres. El servei va quedar interromput durant dos hores i va afectar dos trens. Protecció Civil va activar un avís per temps violent al pla i del Pirineu i mantenia a la nit activa l’alerta del pla Inuncat en zones del pla. Al Pirineu, una de les àrees més afectades va ser Vilaller i la Vall de Boí, on la tempesta, malgrat que breu, va deixar greus destrosses als horts particulars i en vehicles amb granís de fins a tres centímetres. A Isona i Conca Dellà va caure pedra de la mida d’un ou de gallina. Els danys també van afectar la via pública, vehicles estacionats, camps de cultiu i diversos immobles, inclosa la destrossa de sostres d’uralita. A Tremp i Sant Romà d’Abella es van registrar ratxes de vent superiors als 60 quilòmetres per hora. A les cotes altes del Pirineu van caure els termòmetres de forma brusca. A la tarda, el temporal va creuar les Garrigues, l’Urgell i el Pla d’Urgell. A Juneda o Miralcamp les precipitacions anar ser acompanyades de calamarsa. A les Garrigues hi va haver problemes de cobertura telefònica i a Puigverd de Lleida el temporal va tombar l’escenari de la festa major.