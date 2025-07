El tram inicial de la Pallaresa ja és oficialment un ‘Wild River’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Un tram de 30 quilòmetres del tram alt de la Pallaresa, entre el seu naixement al Pla de Beret i el seu curs inicial per la zona nord del Pallars Sobirà, ha aconseguit la distinció de riu salvatge. La Pallaresa és el primer riu no francès que rep la certificació Wild River, un reconeixement reservat als cursos fluvials més excepcionals d’Europa pel seu estat de conservació, des de la creació de la certificació el 2007 per superar els plantejaments de la Directiva Marc de l’Aigua. L’etiqueta reconeix la conservació dels rius o barrancs que s’han mantingut intactes i que s’han escapat de qualsevol canvi important en la seua forma natural. El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, va dir que l’obtenció del certificat “és una molt bona notícia” i “un reconeixement” a tota la gent del Pallars i Aran que han sabut mantenir “aquesta meravella” de riu. Es tracta d’un tram de trenta quilòmetres, deu de l’Aran i vint del Pallars, en els quals no hi ha cap resclosa ni el curs ha patit cap tipus d’alteració, amb una ribera en què no hi ha granges ni pobles i al llarg del qual l’aigua que circula prové de la naturalesa totalment verge, sense cap tipus d’intervenció humana.