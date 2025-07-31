BIODIVERSITAT
Les zepes de Lleida porten 15 anys generant conflicte i a l’espera del seu òrgan de gestió: "El problema no són les aus sinó les administracions"
Organitzacions agràries i ecologistes coincideixen a denunciar la manca del fòrum clau per a la governança d’aquests espais naturals.
“El conflicte és el resultat d’un error en el desenvolupament de les nostres relacions, de la nostra evolució com a persones. Com a error, és susceptible de ser modificat”, il·lustra Eduard Vinyamala, director del CREC-IN3 (Centre d’Investigació i Estudis en Conflictologia) de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Per resoldre’ls és recomanable disposar d’actitud i d’eines, dos components que, segons van coincidir ahir a assenyalar organitzacions agràries i ecologistes, no es donen a l’escenari de diferències obert entre els dos grups, cronificat fins i tot, entorn de la gestió de les zepes, les Zones Especials de Protecció d’Aus, dels secans de Lleida.
Grup rector pendent
Els dos grups d’entitats porten quinze anys esperant que es creï el grup rector de les zepes dels secans de Lleida que es contemplava en el pla de gestió dels mateixos, aprovat per la Generalitat a començaments de juny del 2010, i que dedicava el tercer bloc a “establir un model de governança i de gestió” per a aquestes zones, en les quals els projectes de transformació en regadiu i les propostes de conservació de la biodiversitat col·lidien de manera frontal.
El bloc ressenyava com a principal proposta la de “dissenyar una autoritat de gestió participada que combini l’existència i el foment d’iniciatives locals amb un òrgan comú per a la globalitat dels espais protegits”. I, dins d’aquest “objectiu general”, plantejava “la creació dels òrgans rectors, gestors i assessors adequats per dotar-se de més capacitat d’actuació en l’àmbit del pla, així com el foment de la participació de la iniciativa local en el govern dels espais”.
Mai més se n’ha sabut res, per molt que el pla inicial de gestió de les zepes de Lleida incloïa en aquest apartat altres objectius com “coordinar les mesures compensatòries” i fomentar els acords de custòdia del territori, la “gestió adequada” de les finques públiques i “la integració de la gestió de l’espai protegit amb el territori circumdant”.
Incompliment administratiu
“Hi hauria d’haver un grup rector per a les zepes, però no s’ha creat des del 2009. L’Administració no compleix les seues pròpies normes”, va assenyalar Josep Maria Pijuan, responsable de Ramaderia i de Seguretat Alimentària d’UP (Unió de Pagesos), que es va mostrar especialment crític amb la Generalitat: “El problema de les zepes no són els pardals, sinó l’Administració, els polítics i els funcionaris.”
“Falta un òrgan gestor”, coincideix Cristina Sánchez, delegada de l’organització ornitològica SEO-Birdlife a Catalunya, que anota que des del 2010 “hi ha un pla de gestió, però no s’ha implementat del tot”.
Els sindicats del camp presenten les seues propostes
Mar Ariza, del Gremi de la Pagesia, va qualificar d’“històric” que les organitzacions agràries (Unió de Pagesos, Revolta Pagesa, Asaja i Jarc) i els regants del Canal Segarra-Garrigues s’hagin unit per consensuar les seues reclamacions sobre les zepes dels secans de Ponent. Les van presentar ahir als serveis territorials de Territori a Lleida. El sector considera que no té “cap sentit” mantenir normatives de protecció d’unes aus que a la majoria de llocs ja no hi són, i va reclamar l’elaboració d’un estudi independent per verificar si hi són o no, i quines conseqüències ha tingut per a la pagesia en els últims vint anys les gestió d’aquests espais. També sol·liciten replantejar el projecte del canal i revisar la declaració d’impacte ambiental (DIA). Cristina Sánchez, de SEO-Birdlife, va rebutjar aquests plantejaments. “Les zepes es van declarar amb criteris científics, i no es pot plantejar-ne la modificació amb criteris que no ho siguin”, va assenyalar, mentre que va advocar per destinar més recursos als agricultors que redueixen la seua producció en lloc de finançar transformacions en regadiu.