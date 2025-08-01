Els senegalesos de Guissona comparteixen les seues tradicions amb la festa de la Teranga
Més de 500 persones participen en un cap de setmana de tradicions, reconeixements i reivindicació de l’habitatge impulsat per la comunitat del Senegal
La comunitat senegalesa va compartir el cap de setmana passat les seues tradicions a Guissona amb la celebració de la 25 edició de la festa de la Teranga, que va nàixer el 1999.
Al dinar popular de dissabte van assistir més de mig miler de persones i es va allargar fins a la nit amb una mostra de balls i músiques tradicionals en què no va faltar la seua peculiar indumentària de colors. Així mateix, al matí van celebrar unes jornades a l’Ateneu dedicades a l’habitatge a causa que al seu país estan constituint una cooperativa per construir noves cases.
La festa va acabar diumenge a la tarda amb l’entrega de reconeixements a trenta joves de Guissona, fills de senegalesos, que han destacat per la seua excel·lència educativa.
Per la seua part, l’alcalde, Jaume Ars, va mantenir divendres una reunió amb representants del Senegal a l’ajuntament, entre els quals es trobava el cònsol a Barcelona, Mamadou Lamine Ka Mbaye, i un ministre del país. Ars va explicar que “amb la festa de la Teranga els veïns naturals del Senegal, que en l’actualitat són 697 persones, promocionen la seua cultura i la seua tradició”. L’alcalde va destacar que amb aquests encontres “enfortim els vincles” i “reafirmem el compromís de Guissona amb la diversitat i la convivència”.