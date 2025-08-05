Aquests són els quatre nous radars que activarà Trànsit a les carreteres de Lleida arran dels 10 morts al juliol
Lleida és la demarcació catalana amb l’increment més alt de sinistralitat; Trànsit reforça el control amb radars i més presència policial a les carreteres
Des de l'1 de gener al 31 de juliol del 2025 un total de 19 persones han perdut la vida en accidents mortals a la demarcació de Lleida, segons el balanç del Servei Català de Trànsit. Deu d'elles, més de la meitat, van morir al juliol, que ha estat un dels mesos mes tràgics dels últims anys. La xifra suposa un repunt de cinc víctimes respecte al mateix període de l'any passat (quan van ser 14) i converteix Lleida en la demarcació catalana que registra un augment més gran.
El Servei Català de Trànsit va instal·lar divendres un radar remolc a l'A-2 a l'altura de Cervera (quilòmetre 524,2) i aquesta setmana farà el mateix en aquesta mateixa carretera a l'altura de Vilagrassa (501,5) , a la C-12 a Balaguer (quilòmetre 162,6) i en un quart punt encara per decidir com a mesura extraordinària per aturar el gran augment de la sinistralitat registrat el mes de juliol passat, que s'ha saldat amb 10 morts a les vies de Lleida.
D'altra banda, s'incrementarà la vigilància per part dels Mossos d'Esquadra amb una intensificació i reforç de la presència a punts estratègics de la xarxa viària lleidatana.