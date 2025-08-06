INFRAESTRUCTURES
Un pas intel·ligent avisarà els cotxes si passen vianants a Alcanó: “Hem tingut molts ensurts, és una zona molt freqüentada”
L’ajuntament instal·la amb Trànsit una via elevada amb lluminària led i radar de velocitat. Disposarà d’accessos per a persones amb la mobilitat reduïda
Alcanó, al Segrià, disposarà d’aquí a uns mesos d’un innovador pas de vianants elevat i intel·ligent amb una senyalització lluminosa que instarà els automòbils a aturar-se quan l’estiguin utilitzant els vianants. El projecte, promogut per l’ajuntament, té el suport del Servei Català de Trànsit, que el cofinança i que ha participat en el seu disseny.
L’encreuament, sense voreres en l’actualitat, és un dels punts més transitats per vianants a la localitat, ja que enllaça l’àrea de l’ajuntament, la plaça amb el bar i la botiga, el centre cívic i l’església, d’una banda i, d’una altra, les piscines, el poliesportiu, el parc infantil i la parada de l’autobús. I es troba a l’entrada del poble, en el qual la boira és freqüent durant la tardor i l’hivern, i a la sortida d’un revolt per als vehicles que transiten en direcció nord, cap a Lleida. Aquests dos factors redueixen la visibilitat i la seguretat viària.
El nou pas, que rebrà el subministrament elèctric d’unes plaques solars i tindrà accessos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, inclourà sensors que activaran les mesures de seguretat quan detectin la presència tant de vianants com d’automòbils.
D’una banda, el pas intel·ligent senyalitzarà en temps real mitjançant unitats de lluminària led el pas de vianants per la infraestructura i advertirà de la seua presència els automobilistes. “La senyalització es pot intensificar quan es detecta un augment del flux de vianants o una disminució de la visibilitat”, ja sigui per la presència de boira o per ser de nit, assenyala el projecte.
Aquests dispositius es complementen amb altres “per implementar també el control de la velocitat (dels automòbils), amb un sistema de monitoratge del trànsit”.
El sistema es completa amb un radar que advertirà els conductors de la velocitat a la qual circulen i d’una limitació de la velocitat al tram a 20 o 30 km/h, per determinar.
“Hem tingut molts ensurts, és una zona molt freqüentada”
“Accidents greus no n’hi ha hagut, però hem tingut molts ensurts perquè no hi ha visibilitat”, explica l’alcaldessa d’Alcanó, Elena Farrús, que espera que el pas elevat intel·ligent pugui estar operatiu a finals d’aquest any. “Una vegada s’adjudiqui l’obra, l’empresa tindrà un termini de dos mesos per construir-lo”, va explicar. La infraestructura s’ubicarà a l’inici de la travessia d’Alcanó per la zona sud, a la carretera L-700 que arriba de Granyena de les Garrigues i que emboca al nucli urbà a la sortida d’un revolt a l’esquerra. “És una zona molt freqüentada, en un costat hi ha l’església, i a l’altre la zona esportiva, amb les piscines i el camp de futbol i també el parc infantil”, anota l’alcaldessa. L’actuació té un pressupost de 59.556 euros, IVA inclòs.