MOBILITAT
Alfarràs rebutja el traçat de l’autovia A-14 al municipi a l’afectar aus en extinció
A la zona de les guixeres, on ha nidificat una parella de còlit negre, protegida per la Generalitat. L’ajuntament vol que se li doni el mateix tracte que a l’alosa becuda a la timoneda d’Alfés
Una parella de còlit negre ha aparegut a la zona de les guixeres d’Alfarràs i està niant, segons han pogut comprovar experts ornitòlegs i el mateix alcalde, Joan Carles Garcia, que assegura haver-la vist. Aquesta espècie està protegida per la Generalitat, ja que es troba en perill d’extinció. La seua presència serà una de les principals al·legacions que presentarà el consistori contra el traçat del tram pendent d’executar de l’autovia A-14 entre Almenar i el límit de la província de Lleida quan surti a exposició pública. El ministeri de Transports està redactant el projecte, però ja ha informat el consistori que preveu travessar les guixeres. La inversió prevista per fer-ho és de 86 milions d’euros.
Garcia va indicar que espera que la Generalitat sigui receptiva a la presència d’aquestes aus pròpies d’àrees de secà i els doni tota la protecció possible, “la mateixa que ha establert per a l’alosa becuda i el seu hàbitat a la timoneda d’Alfés, encara que no hi hagi constància fotogràfica d’aquesta au allà, la qual cosa sí que succeeix en el nostre cas”, va remarcar.
L’ajuntament també exigeix salvaguardar la zona de les guixeres, al valorar que quedaran seriosament afectades amb la construcció de la nova carretera. Les considera un paratge de gran valor geològic i natural.
Precisament, el mes de març passat un col·lectiu de veïns va començar una tasca de divulgació per mantenir aquest espai natural al qual falta figures de protecció, “una cosa que és incomprensible”, va indicar l’alcalde.
L’objectiu és reclamar mesures que en garanteixin el futur. De fet, s’estén fins a la Noguera, on sí que està catalogat com a Espai d’Especial Interès Natural (PEIN).
L’ajuntament considera que la prolongació de l’autovia fins al límit amb Aragó, tal com està prevista, tindrà un important impacte ambiental al territori si no es corregeix. Aquest tram és d’una longitud de més de sis quilòmetres i contempla la construcció de dos viaductes de més de dos quilòmetres cada un que afectaran de ple la zona de les guixeres. “Per aquesta raó ja hem exposat al Govern central que no ho porti a terme”, va remarcar Garcia.
A més, el ministeri no contempla l’enllaç de l’A-14 amb la carretera C-26 per l’alta complexitat i cost. Aquest accés, al sud de la localitat, era vital per al poble i no tenir-lo “comportarà una important afectació als comerços i serveis que són la base de l’economia local, ja que els vehicles passaran de llarg”, va explicar Garcia.
Al seu torn, l’ajuntament ja ha fet diverses crides als partits amb representació al Parlament i va exigir a l’Estat incorporar-lo.
El ministeri de Transports va adjudicar a l’abril la redacció del projecte per dotar d’un tercer carril central la carretera N-230, al tram de 41,6 quilòmetres entre Alfarràs i Benavarri. L’objectiu és convertir-lo en una calçada 2+1, amb un carril central per avançar amb seguretat.
Més de vuit anys d’espera per acabar l’últim tram al Segrià
L’A-14 en el traçat lleidatà es divideix en tres trams, dels quals dos ja estan construïts i en servei. Són setze quilòmetres entre Lleida i Almenar, que inclouen una sortida a l’aeroport d’Alguaire, inaugurats entre els anys 2014 i 2017. El tercer tram, fins al límit amb Osca a Alfarràs, està encara pendent i l’Estat està immers en la redacció del nou projecte.