ENERGIA
El conflicte per la línia d’Alcarràs es viralitza
Un milió de reproduccions a TikTok
La tiktoker Lola Vale, Lola Guzmán fora de les xarxes socials, ha viralitzat el conflicte que mantenen diversos agricultors d’Alcarràs amb les empreses de parcs fotovoltaics Solaria i Ignis: ha publicat tres vídeos en els quals mostra sengles seqüències de l’enfrontament que va mantenir ahir amb els treballadors de l’empresa contractada per aquestes firmes per instal·lar una línia elèctrica que superaven a mitja tarda d’ahir, tot just sis hores després d’haver pujat les filmacions, el milió de visualitzacions, els 50.000 likes i els 4.000 comentaris.
L’autora dels vídeos, que supera els 93.000 seguidors a TikTok, és des de fa una mica més d’un any la cara visible de l’Associació 6F, una de les plataformes sorgides en el món rural durant les mobilitzacions de finals del 2023 i començaments del 2024, que ha estès la seua àrea de treball des del País Valencià a la resta de l’Estat.
Àmplia difusió
L’anunci de la seua presència a Alcarràs dilluns al matí havia tingut una àmplia difusió a les xarxes socials des d’última hora de la tarda de diumenge.
Una vintena d’agricultors rebutja les condicions de l’expropiació i de l’ocupació temporal de les seues finques.