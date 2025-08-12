MOSSOS
Retiren dos artefactes de la Guerra Civil a Castelldans
Els Mossos d’Esquadra van retirar recentment dos projectils de la Guerra Civil trobats per un veí de Castelldans al mig del camp. Després de rebre l’avís d’aquest particular, que els va trobar quan estava treballant a la zona, agents dels Tedax van retirar amb seguretat els dos projectils d’artilleria de 75 i 65 mm de la Guerra Civil. En cas de trobar algun objecte sospitós, els Mossos recorden que s’ha de trucar al 112 i no manipular-lo ni tocar-lo.