PREVISIONS
Els allotjaments en zones turístiques de Lleida preveuen vorejar el ple durant el pont d’agost
La mitjana d’ocupació serà superior al 85% i el Pirineu preveu penjar el cartell de complet. La calor, el bon temps i els rius i embassaments plens animen les reserves de les empreses de turisme actiu
El sector turístic de les comarques de Lleida encara l’equador del mes d’agost amb bones perspectives d’ocupació i activitat econòmica. Va arrancar amb reserves elevades en hotels, cases rurals i restaurants, i espera vorejar la plena ocupació durant el pont de tres dies del 15 d’agost.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, apunta que la mitjana d’ocupació serà superior al 85% entre el Pirineu i les Terres de Lleida i destaca que aquestes dades “confirmen l’atractiu” del territori i posen de manifest que “la nostra destinació ofereix una combinació única de paisatges, gastronomia, cultura i experiències a l’aire lliure”.
Per sectors, els hotels del Pirineu preveuen una ocupació d’entre el 95% i el 100%, mentre que a Ponent s’esperen registres inferiors. Quant als bungalous i a les places d’acampada dels càmpings, vorejaran la plena ocupació en el conjunt de la demarcació. En la mateixa línia, les cases de turisme rural preveuen comptar amb un nivell de reserves superior al 90 per cent.
Esports d’aventura i aquàtics
El turisme actiu, que és un dels principals reclams de Lleida durant els mesos d’estiu, també espera un elevat volum de turistes. Així, les empreses d’esports d’aventura del Pallars Sobirà tenen un nivell de reserves d’entre el 85% i el 90% per les activitats als rius, pantans i barrancs.
Així mateix, val a assenyalar que, amb el primer cap de setmana d’aquest mes, el pont de la Mare de Déu d’Agost és el que més reserves hi ha, i manté les empreses del sector operant gairebé al màxim de la seua capacitat. Les elevades temperatures dels últims dies, amb les previsions de bon temps durant el cap de setmana, han animat les reserves per a les activitats aquàtiques.
D’altra banda, l’alt nivell de l’aigua als embassaments i pantans, amb el conveni amb Endesa per regular el cabal de la Noguera Pallaresa, permetran mantenir unes condicions òptimes en el que queda de campanya, que el sector espera que arribi a la fi a mitjans del mes d’octubre.
Revalidar xifres
El Patronat de Turisme de la Diputació espera revalidar aquest estiu els 580.000 turistes i més d’1,5 milions de pernoctacions dels últims dos anys. Durant el mes de juny, els establiments de Lleida van rebre uns 125.000 turistes, que van sumar 267.000 nits d’allotjament.
Serrano, per la seua part, va valorar que “aquestes xifres demostren també la solidesa del sector turístic a la demarcació de Lleida, així com el paper clau que té en la dinamització econòmica i social”.
L’Hotel Font del Genil, a Arsèguel, ha denunciat pressions de la plataforma Airbnb perquè reemborsés el 100% de la reserva d’una clienta que pretenia deixar el seu gos sol a l’habitació tot el dia. L’allotjament, pet friendly, ho va rebutjar: les seues normes estableixen de manera expressa la prohibició de deixar animals sols. La dona tenia la reserva per a aquesta mateixa setmana, va declinar fer-ne ús i l’hotel li va aplicar una penalització del 50% per l’anul·lació, feta dins dels 30 dies previs a l’arribada.
Davant el criteri de l’establiment, la plataforma considera que, al no constar aquesta prohibició en la publicitat de l’hotel, la clienta ha de percebre l’import íntegre de la reserva i adverteix l’allotjament que pot ser penalitzat. El responsable de l’hotel, Guillem Campreciós, va lamentar “coaccions” de la plataforma i va assegurar que “Airbnb afavoreix sempre el client perquè pugui saltar-se les normes”. Va afegir que “no podem permetre que una multinacional invalidi, de facto, les nostres condicions i acceptem pràctiques que comprometen el benestar animal”, informa C. Sans.