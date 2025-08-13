Els influencers secrets de l’Estany
Càmeres trampa capten imatges de la fauna local i revelen moments de la seua vida en llibertat. Activitat estrella d’un camp de treball que ha reunit 24 joves de tot Catalunya
El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana fa servir des de fa anys un avançat sistema de fototrampeig per al seguiment dels mamífers que habiten aquest espai natural. Gràcies a aquesta tècnica, ha pogut captar imatges de moments sovint difícils d’observar de la vida en llibertat d’animals com llúdries, guineus, senglars i talps. A més, la xarxa de càmeres automàtiques ha permès detectar la presència de nou espècies de muricecs.
El fototrampeig ha estat una de les activitats estrella del campament de treball que aquests dies reuneix 24 joves d’entre 14 i 17 anys a Ivars d’Urgell. Guiats per monitors de la Cooperativa de Lleure Quàlia i tècnics de l’Estany, han après com aquesta eina permet identificar i estudiar les espècies que habiten el lloc, des de mamífers discrets fins a aus esquives. Altres activitats inclouen l’anellatge d’ocells, l’observació ornitològica i treballs de senyalització, així com la millora de camins i accessos.
Aquest campament forma part d’una campanya més àmplia gestionada per la Cooperativa de Lleure Quàlia durant l’estiu. Inclou una desena de camps de treball a diferents comarques de Lleida. En total, al voltant de 200 joves participen en aquests programes.
Més de 73.500 visitants
D’altra banda, el Consorci ha presentat la memòria del 2024, que destaca dades com les 73.519 persones que van visitar aquest espai. D’elles, 4.726 van utilitzar els centres d’informació, destacant l’edifici de Cal Sinen com un dels punts de més interès. A més, 763 visitants han participat en tallers i xarrades divulgatives organitzades al recinte.
Recuperació de vegetació
Entre les principals novetats mediambientals d’aquest any, el Consorci ha aconseguit recuperar 200 metres quadrats d’espartar, un tipus de vegetació formada per joncs i espart, fonamental per a l’equilibri de l’ecosistema. Per això, s’han plantat 200 exemplars d’espart, contribuint a la regeneració de l’hàbitat.
Així mateix, continua la recuperació de la vegetació halòfila (adaptada a sòls salins) mitjançant la plantació de 80 exemplars de cinc espècies protegides, reforçant la biodiversitat i la conservació de l’entorn natural.