El consistori tapia cases per evitar l’entrada d’okupes i demana ajuda veïnal
L’ajuntament de les Borges Blanques ha posat en marxa diverses mesures contra okupes al tenir constància de l’okupació de diversos immobles per part de persones que ja tenen antecedents d’activitats il·legals.
En aquest sentit, el consistori reclama als veïns que en cas de detectar activitat inusual en immobles buits com per exemple sorolls, llums encesos o moviments, truquin a la Policia Local. Quant a les recomanacions al sector agrícola sol·licita als pagesos que reforcin la vigilància de les edificacions al camp.
Per la seua part, l’ajuntament ha fet un manteniment preventiu i ha procedit a tapiar dos cases als carrers Sant Sebastià i Sant Josep després que els propietaris no es fessin càrrec del manteniment dels immobles. També s’està portant a terme una vigilància coordinada amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Local per a la supervisió sistemàtica d’immobles buits.
L’ajuntament també manté un contacte amb les immobiliàries locals per facilitar una gestió responsable. La setmana passada l’ajuntament va ordenar a tots els habitants d’un bloc okupat que el desallotgessin en un mes. Es tracta del bloc Santiago Rusiñol, on resideixen unes 40 famílies.