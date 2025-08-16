INCIVISME
Tanquen de nou la piscina gran de Tàrrega al trobar-hi excrements
L’ajuntament de Tàrrega va tornar a detectar ahir, per segon cop aquesta setmana, excrements a la piscina gran, cosa que va obligar a evacuar els banyistes i al tancament provisional. El consistori va activar les mesures sanitàries per netejar l’aigua i preveu reobrir-les avui. Va anunciar que agents de la policia local vigilaran d’incògnit el recinte. Aquest estiu hi ha hagut 7 tancaments de piscines per excrements a l’aigua, la qual cosa s’atribueix a un repte viral.