Els lladres profanen el cementiri
Dos persones forcen sis panteons i mausoleus i passen la nit en un d’ells després d’assaltar una casa. Els Mossos els busquen per atemptar contra el respecte als difunts
Vinaixa i el seu cementiri han estat escenari d’una esperpèntica història en la qual dos lladres van passar la nit al mausoleu d’una família després d’haver forçat l’accés a mitja dotzena de panteons. Després d’assaltar una casa propera, buscaven refugi. La rocambolesca història té com a segona escena la seua detenció a l’estació de tren pels Mossos, quan ja se n’anaven, i després que uns veïns els haguessin identificat quan prenien cafè, al matí, al bar del poble. El tercer acte afegeix una altra dosi d’extravagància al relat: la policia autonòmica els busca ara per un delicte contra el respecte als difunts, castigat amb fins a cinc mesos de presó o deu de multa, a l’haver quedat en llibertat després de passar pel jutjat pel robatori de la casa, ja que cap veí no havia denunciat encara la profanació.
La llista de càrrecs pendents inclou, a més del robatori a la casa i la profanació, el furt d’un carregador de mòbil en una furgoneta, els danys causats a dos panteons i al mausoleu (la resta de famílies no va presentar denúncia) i el robatori en un d’ells d’una figura funerària, recuperada després de la detenció però la procedència de la qual van evitar explicar els detinguts ni als Mossos ni als jutges.
“No ha estat un gran mal, però entrar en un cementiri i fer el que van fer ja és el súmmum”, descriu l’alcalde, Josep Maria Tarragó, segons li han manifestat els veïns. “Van venir amb tren i van intentar estar uns dies aquí gratis”, anota. “La gent està ara més alerta”, afegeix.
El robatori a la casa va tenir lloc cap a les onze de la nit del diumenge 10 al dilluns 11, i la profanació del cementiri va ocórrer aquella matinada. I per què ningú no va alertar del segon fet als Mossos? Perquè ningú no s’havia adonat del que havia passat al recinte funerari. Això va tenir lloc el dia 15, quan una veïna va anar a visitar-lo. Aleshores portaven tres dies lliures.