Finalitzen les obres de la polèmica arcada de l’església de Sant Josep
Parades fa un any i mig davant de queixes de veïns i l’oposició municipal al considerar que es feien sense garanties tècniques. El consistori afirma que ha complert la normativa
L’ajuntament de Bovera ha finalitzat la restauració de l’arc romànic de l’església de Sant Josep, un any i mig després d’haver-la paralitzat. Des d’aleshores ha invertit més de 15.000 euros a elaborar un projecte de restauració, contractar dos arquitectes que van vetllar perquè les obres respectessin la normativa sobre patrimoni històric i en l’execució dels treballs. Així ho va explicar l’alcalde, Òscar Acero (Junts).
El consistori va paralitzar les obres el març del 2024 arran de protestes d’un grup de veïns i dels regidors a l’oposició, el grup d’Independents de Bovera (IxB-AM, marca blanca d’ERC). Els contraris van considerar que “posava en perill” aquest element arquitectònic del segle XIII al descartar pedres originals per substituir-les per altres d’encarregades a picapedrers de la comarca. També van informar Cultura, que va enviar un arqueòleg i una arquitecta a examinar els treballs. Després de fer-ho, van demanar al consistori que els paralitzés.
Al principi es va al·legar que el temple estava catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Tanmateix, Acero va afirmar que la mateixa Generalitat ha desmentit recentment que l’església tingui aquesta figura de protecció, per la qual cosa l’edil assegura que la restauració no necessitava autorització prèvia del Govern. No obstant, per executar els nous treballs sí que s’ha comptat amb el vistiplau de Cultura. L’alcalde va remarcar que en la restauració han utilitzat les pedres originals de l’arc.
Acero va assegurar que, abans d’abordar l’actuació el març del 2024, l’ajuntament ja es va dirigir a la conselleria i al bisbat de Lleida, propietari del temple. “Llavors no hi va haver objeccions i ens van dir de paraula que les obres eren potestat municipal”, va dir l’alcalde. Van començar d’acord a un projecte redactat pel consell de les Garrigues i subvencionat per la Diputació. Tant llavors com ara, Acero va atribuir la polèmica a picabaralles polítiques. ERC va criticar que l’obra s’havia fet “amb desídia i ignorància” sobre el veritable valor històric. Acero va puntualitzar que les obres tenen totes les garanties, “encara que no haguessin estat necessàries, han costat 15.000 € al poble i un important retard”.