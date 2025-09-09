Desmantellat un grup criminal que robava la càrrega de camions a l'AP-2 a les Garrigues amb el mètode dels "teloners"
Els Mossos detenen quatre individus com a presumptes autors de dos robatoris en àrees de servei de les Borges Blanques
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que es dedicava a robar la càrrega de camions estacionats en àrees de servei amb el mètode dels "teloners". Segons informa la policia, agents de la comissaria de Mollerussa van detenir la setmana passada a Cerdanyola del Vallès i Barcelona dos homes i dues dones, d'entre 21 i 46 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació, un robatori i furt d'ús de vehicle, un furt i per pertinença a grup criminal. Les detencions són el resultat d'una investigació iniciada el 14 de maig, després de tenir coneixement que s'havien produït dos robatoris amb violència i intimidació en dues àrees de servei de l'AP-2, a les Borges Blanques, a les Garrigues.
En ser alertats, els mossos van anar al lloc dels fets i van localitzar tres individus que, en detectar la presència policial, van fugir després de forçar dos camions estacionats als pàrquings de les àrees de servei.
Poc després, els agents van localitzar una furgoneta amb les plaques de matrícula tapades amb cinta americana i carregada amb caixes de ventiladors de sostre, caixes de fulles d'afaitar i altres productes de cura personal, que havien sostret dels dos camions violentats. Arran d'aquest fet agents de la Unitat d'Investigació de Mollerussa van iniciar una investigació per identificar els lladres i les circumstàncies dels robatoris.
Les gestions fetes pels investigadors van permetre esbrinar que la furgoneta recuperada havia estat sostreta el 14 de maig a Barcelona. Posteriorment, amb els indicis recollits en els darrers mesos, es va esbrinar la identitat dels presumptes autors dels robatoris. Es tractaria de quatre persones que formaven un grup perfectament estructurat, dedicat als robatoris en la modalitat de "teloners" en àrees de servei de l'AP-2.
Aquesta modalitat delictiva consisteix a tallar les lones dels remolcs dels camions estacionats en les àrees de servei per veure el tipus de càrrega que transporten. Si aquesta és d'interès, forcen les portes i sostreuen part d'aquesta carregant-la en furgonetes de grans dimensions, que sovint han estat sostretes, arribant inclús a substituir les matrícules per altres de falses.
Entre el dimarts i el dijous de la setmana passada els mossos van detenir a Cerdanyola del Vallès i Barcelona quatre persones, dos homes i dues dones, per aquests fets. La investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts estiguin implicats en altres delictes contra el patrimoni.
Els arrestats, tots amb antecedents, van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola de Vallès.