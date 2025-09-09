Les penyes se’n van de tardeig als 50
Latacín i El Tozal incorporen al programa festiu la gresca vespertina amb música en directe. Interpeñas es consolida com a model en la 50a edició de les festes amb colles al carrer
“La gent prefereix la tarda que la nit. I tot el que sigui incorporar activitats i que per a la gent de les penyes sigui diferencial ens sembla genial”, explica Javier Martínez, un dels responsables de la penya El Tozal de Binèfar. És una de les dos, amb Latacín, que han incorporat a les festes d’aquest any, que comencen demà, els tardejos, potser la novetat més destacada del programa juntament amb els que convoca l’ajuntament al carrer de la Indústria divendres i dissabte.
Els tardejos de les penyes, amb descomptes per als membres en les consumicions, estan programats a les 18.30 hores: dijous al carrer Teruel, al costat de la vinoteca L’Antonia i amb la música a càrrec de DJ Maadraassoo, i divendres i dissabte a la plaça de la Llitera, al costat del pub Tau, amb el pop electrònic de Modelo i les versions de Lo Mejor de Cada Casa, respectivament, a l’escenari. En els del programa oficial actuen Rumbitapop i Komoloko.
“Ara és una demanda, la gent és més de tardes que de nits”, anota Martínez. Emmarca la novetat en els canvis que s’estan donant en els hàbits de lleure a nivell general, als quals no resulta aliè l’avanç a la mitjanit dels concerts principals des de fa uns anys.
També influeix en aquesta incorporació l’edat dels penyistes, majoritàriament carrosses a La Kraba, Latacín i El Tozal mentre que els menors de trenta es concentren a Interchamizos.
Les quatre conflueixen a Interpeñas, que participa en l’organització dels concerts. “S’ha aconseguit que funcioni. I hi ha futur”, assenyala.
Interpeñas recull, encara que només en l’àmbit festiu, el llegat d’Apebín (Associació de Penyes de Binèfar), l’entitat que va aglutinar l’explosió d’activitats que va seguir la fundació de les primeres penyes, moltes de les quals eren successores de chamizos (“tuguri sòrdid de gent de mal viure” per a la RAE, centre de lleure juvenil autogestionat en la pràctica) en els quals la joventut organitzava les activitats de lleure que ningú no li oferia. Això va ocórrer l’any 1976 (Apebín en tardaria dos a nàixer), amb la qual cosa les festes d’aquest any serien, amb permís de la pandèmia, les cinquanta en què les penyes surten al carrer.
“Va ser un moment social i polític molt intens, i que va revitalitzar la vida al poble”, recorda Javier Sáez, exregidor de Joventut i que el 1976 formava part de la penya Toli-toli, que l’any següent es fusionaria amb Latacín, una de les set primeres juntament amb La Kraba i El Tozal, que continuen, i amb les desaparegudes La Gayata, El Cetril i El Cascabel, mentre que Binéfar 77 va mutar en entitat sociocultural.
Les penyes van nàixer a Binèfar en ple tardofranquisme, tot just cinc mesos després de la mort de Franco i a partir d’un moviment aperturista d’un ajuntament els membres del qual havien estat nomenats pel governador civil i cap provincial del Movimiento.
“L’alcalde era Joaquín Pano, que va ser un home molt obert, no sé si per habilitat o per pressions a casa seua”, assenyala Sáez. Aquest destaca que les penyes ja van participar en l’organització de les festes del 1976, quan encara faltaven tres anys per a l’elecció dels primers ajuntaments democràtics.
“La gent volia una altra cosa. Això s’havia anat coent durant anys d’ànsies de llibertat i de ganes de ser protagonistes de la història. I quan va arribar el moment va explotar, i ningú va poder frenar-ho encara que hi va haver alguns intents”, recorda Sáez.
Dos anys després, el 1978, arribaria Apebín, un dinamitzador clau d’aquells anys de Transició i de Movidas amb el seu cineclub, l’espai de teatre, el taller de música folk i una potent secció esportiva.