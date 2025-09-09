“No podria viure sense la pintura, és la meua vida”
Dolors Carrere exposa la seua obra d’aquarel·la a la sala La Cuina de Les Monges. Està oberta les tardes de dilluns a divendres
Dolors Carrere té els seus orígens a Sevilla, encara que la infància la va passar a Tàrrega i ara ja porta 40 anys com a veïna de la Seu. Encara que ha treballat sempre en el món de la sanitat, porta més de 20 anys enamorada de la pintura i, en concret, des de fa ara 15 anys, és una gran apassionada de l’aquarel·la.
Fa tot just una setmana va inaugurar una nova exposició a la ciutat en la qual viu ara, a la sala La Cuina de l’edifici de Les Monges. Les obres, un total de 48, poden visitar-se fins al 30 de setembre en horari de dilluns a divendres, de les 18 a les 21 hores, i els dissabtes, de les 10 a les 14 hores.
Carrere es va iniciar en el món de la pintura mentre treballava a l’hospital de la Seu. Llavors va començar a formar-se en dibuix i pintura en una escola d’art de Sant Julià de Lòria. Alhora es va formar en aquarel·la amb cursos a França, va recordar ahir. “És una tècnica màgica, molt neta, amb la qual mai saps el que t’acabarà sortint”, va explicar. Allà va treballar amb artistes reconeguts a nivell internacional, va assegurar. “Són 15 anys d’amor per l’aquarel·la i encara avui dia continuo formant-me amb un curs online de la mà de Pablo Rubén i Vicente García”, va afegir.
Treballa la tècnica humida, amb una tela totalment molla, i a partir d’allà crea paisatges freds, urbans, flors o platges. S’inspira a través de fotografies fetes en els seus viatges o també amb l’ajuda de la IA.