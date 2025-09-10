FAUNA
Detecten de nou el linx ibèric al Pirineu de Lleida
La càmera el capta a prop de la frontera
L’Associació per la Defensa del Llop i l’Os al Pirineu (Adlo Pirineu) ha detectat la presència del linx a prop de la frontera amb França. L’animal ha estat enregistrat a través d’una de les càmeres de seguiment que hi ha instal·lades a la zona monitorada per detectar la presència de l’os bru i el llop, que només estan col·locades al Pirineu de Lleida.
L’entitat assegura que el fet de captar aquest exemplar, al qual se li ha posat per nom Secret, suposa un “fet històric” per a la conservació de la fauna salvatge al territori.
Aquest exemplar de linx ibèric de tres anys va ser detectat ja al Prepirineu de Lleida, entre la Noguera i el Pallars Jussà, on va arribar al març després d’haver recorregut prop de 900 quilòmetres des de Villanueva del Río i Minas, un poble del nord de Sevilla ubicat als peus de Sierra Morena.
Des d’Adlo Pirineu asseguren que, probablement, es tracta d’una de les deteccions d’un linx ibèric a més altitud a la península Ibèrica ja que la càmera de fototrampeig està situada a gairebé 1.750 metres d’altitud, a uns 7 quilòmetres de la frontera francesa.