L’ajuntament d'un poble de Lleida compra una ermita romànica a un particular per 140.000 euros
S’adequarà perquè pugui acollir diferents activitats culturals
L’ajuntament de Guissona ha adquirit durant aquest mes d’agost l’ermita de Sant Pere per valor de 140.000 euros. Es tracta d’un edifici romànic documentat des del 1234 i que està protegit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
Des del Museu de Guissona expliquen que al presbiteri es poden veure pintures de pastors i retrats locals dels anys setanta del segle XX que recorden la tradició i la vida del poble.
Segons la tradició oral, Sant Pere va aparèixer a uns pastors i els va indicar on construir l’ermita.
A la capella es conserva un fust salomònic (s. XIV-XVIII) i una volta de creueria que connecta amb els porxos simètrics de la façana. També es pot destacar la pila d’aigua beneita barroca (s. XVII-XVIII).
L’alcalde, Jaume Ars, va voler agrair a l’antic propietari de l’ermita, Jaume Pujol Ricart, la seua predisposició perquè l’edifici fos per al municipi. L’edil va explicar que a partir d’ara es farà el manteniment de l’espai i s’adequaran els serveis bàsics per programar-hi diferents activitats.
Aplec de Sant Pere
Cada dia 29 de juny se celebra la festivitat de Sant Pere amb un aplec amb una missa en honor al patró i amb algun espectacle de cultura tradicional catalana.
L’ermita està ubicada a un quilòmetre al sud-est de Guissona, a peu de la carretera que va a Sant Guim de la Plana.