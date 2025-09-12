Una tram de la carretera de Mequinensa a la Granja d'Escarp, tallat per obres fins el 7 de novembre
Els vehicles tindran com a itinerari alternatiu el format per les carreteres A-2414, N-211, A-2, A-242 i C-45
Les obres de millora que el Govern està executant al camí de Mequinensa, a la Granja d’Escarp, comportaran afectacions a la mobilitat a partir de dilluns vinent, 15 de setembre. Els treballs requeriran el tall d’un tram de la C-131 en aquest municipi fins al 7 de novembre, segons el departament de Territori. Com a conseqüència d’aquest tancament, els vehicles tindran com a itinerari alternatiu el format per les carreteres A-2414, N-211, A-2, A-242 i C-45.
Les obres abasten una longitud de 4,4 quilòmetres, des de la rotonda amb la carretera LP-7041 fins al límit amb l’Aragó. Inclouen principalment l’eixamplament d’un tram d’1,4 quilòmetres, des de l’LP-7041 fins a l’entrada sud de la Granja d’Escarp, la construcció de dues rotondes i la millora del ferm en la resta del tram on s’actua.
Així mateix, les obres inclouran la millora dels elements de drenatge i la renovació de la senyalització horitzontal i vertical i de les barreres de seguretat al llarg de tot l’àmbit on s’actuarà. Els treballs, que compten amb un pressupost de 3,9 milions d'euros, van començar el març passat i es preveu que finalitzin el novembre vinent.
Aquesta actuació s’emmarca en un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Granja d’Escarp pel qual el Departament assumeix la titularitat d’aquest camí i hi executa obres de millora, per a dotar-lo de les característiques d’una via de la xarxa de carreteres de la Generalitat.