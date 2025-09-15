PLANIFICACIÓ
Pla per fer tallafocs entorn de pobles i urbanitzacions
El Govern hi destinarà 75 milions en 5 anys i 2 més a plans de prevenció
El Govern invertirà 75 milions d’euros en 5 anys per habilitar franges de protecció d’almenys 25 metres d’ample en pobles i urbanitzacions envoltades de zones forestals amb l’objectiu d’evitar víctimes en incendis. Es preveu actuar en 15.000 hectàrees. “Tenim una franja de boscos molt propers a les zones urbanes que seria millor que no hi fossin. Probablement seria millor que fossin zones agrícoles, des d’un punt de vista de seguretat, o podríem assumir que fossin zones de pastures, amb menor risc que les superfícies poblades d’arbres”, va indicar el director general de Boscos, Jaume Minguell, en una entrevista.
Així mateix, el Govern preveu que els més de 300 municipis catalans que no tenen al dia els plans de prevenció d’incendis forestals malgrat estar-hi obligats puguin obtenir-los l’any que ve acollint-se a una nova línia d’ajuts de 2 milions que l’executiu va aprovar la setmana passada. Minguell va afirmar que “un milió i mig d’euros, com hi havia fins ara, no eren suficients per abordar la problemàtica”.
El president, Salvador Illa, ha verbalitzat aquest estiu la necessitat de “fer decréixer la massa forestal” a Catalunya, que ara cobreix el 65 per cent de la superfície. Davant de les crítiques d’entitats ecologistes i altres col·lectius, Minguell va explicar que no sobra bosc “en general, a tot arreu i en qualsevol lloc”, sinó que sobren algunes zones i, sobretot, fa falta menys quantitat de vegetació als boscos.
De cara al futur, la Generalitat aposta per recuperar “una certa economia del bosc” per guanyar seguretat i, alhora, impulsar estratègies en l’àmbit de la bioeconomia.
El 50% no tenen el pla d’incendis a punt a Lleida
Un total de 156 municipis de Lleida (dels 231) estan obligats a disposar d’un pla de Protecció Civil davant d’incendis forestals per la seua elevada vulnerabilitat a aquest tipus d’incidents. D’aquests, aproximadament un terç (53) el tenen obsolet i 25 no el van redactar mai, per la qual cosa la meitat (76) hauran de posar-se al dia. Tremp és l’única capital del Pirineu amb el pla homologat, i a Lleida ciutat, al Pont de Suert i a les Borges els falta. La majoria són municipis petits.