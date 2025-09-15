TRIBUNALS
Presó per a un xòfer condemnat 12 cops per conduir sense carnet, 3 a Lleida
L’Audiència de Barcelona ha condemnat a set mesos i 15 dies de presó un conductor que ja havia estat penat en quatre ocasions, tres d’aquestes per Jutjats de Lleida (i 8 més, encara que no computables a efectes de multireincidència), per circular sense carnet i sota el consum d’alcohol.
La sentència confirma la pena dictada en primera instància al considerar demostrat que va ser interceptat el gener del 2024 conduint al passeig Josep Carner de Barcelona sabent que no podia fer-ho al no tenir vigent el permís de conduir per pèrdua total de punts.
El tribunal recorda que el condemnat té antecedents a efectes de reincidència a l’haver estat condemnat tres vegades per Jutjats de Lleida el maig del 2021, l’octubre del 2021 i l’octubre del 2023 per conduir sense permís. En un cas, també va ser condemnat per conduir ebri. Abans, ja havia estat condemnat per conduir sense carnet, el juliol del 2020, per un jutjat de Ciudad Real.
L’Audiència considera “procedent i necessària” la pena de presó al considerar la “demostrada ineficàcia” de les penes menys restrictives. També assenyala que, malgrat ser condemnat l’acusat en múltiples ocasions a penes de multa i treballs en benefici de la comunitat, ha tornat a cometre el mateix delicte.
Malgrat que no pot aplicar-les a efectes de reincidència, el tribunal assenyala que ha estat condemnat en vuit ocasions més pel mateix delicte. Així mateix, considera justificada la pena de presó a l’assenyalar que “no comptem amb cap dada objectiva que en aquest moment hagi abandonat el camí delictiva”.