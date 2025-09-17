La Floresta ja té nou alcalde
Prospera la moció de censura de Junts i una regidora d'ERC
La Floresta té des de fa pocs minuts un nou alcalde, Arnau Salat, de Junts, després que hagi prosperat la moció de censura dels dos regidors postconvergents i una d'ERC, Gema Aguado, contra el fins ara responsable de la corporació, el republicà Ignasi Arrastia.
La votació ha quedat tres vots a un, donada l'absència de l'altre regidor d'ERC per incompatibilitat d'horaris. A més del nou alcalde, Junts compta al ple municipal amb l'anterior primer edil Jaume Setó.
Una vintena de veïns de la Floresta han assistit al ple, que ha transcorregut amb normalitat i sense incidents. La moció s'ha justificat entre altres aspectes per falta d'entesa entre l'alcalde i la regidora, mentre que Arrastia ha dit que l'accepta i que es tracta d'una figura contemplada en les democràcies, al temps que ha recordat que les properes eleccions municipals tindran lloc en menys de dos anys. La d'avui és la quarta moció de censura a Lleida durant aquest mandat, després de les dos de Ribera d'Ondara i una a Puigverd de Lleida.