Protesta en un col·legi de Balaguer per una agressió d'un pare a un mestre: “no es pot tolerar ni permetre”
Els docents han convocat una concentració davant l’escola Àngel Guimerà abans d’iniciar les classes. Denuncien que falten dos tècnics d’integració social
Protesta de professorat aquest dimecres al matí a l'escola pública Àngel Guimerà de Balaguer, abans de l'inici de les classes, per protestar per l'agressió que va patir dilluns passat un professor per part del pare d’un estudiant. La protesta ha sigut a les portes del col·legi a les 8.00 del matí.
L’agressió es va produir en el mateix col·legi, durant una reunió de la taula de mediació. Es va convocar arran d’un malentès de la família sobre un comentari del professor sobre el seu fill. Allà, el pare de l’alumne va agredir “físicament i verbalment el professor”, segons van explicar fonts del centre. “Es va convocar la taula de mediació per resoldre aquest conflicte previ i encara va ser pitjor”, van dir.
El mestre agredit fa poc temps que és al col·legi, des de l’inici d’aquest curs escolar. “És una situació inacceptable i que no es pot tolerar ni permetre”, van afegir les mateixes fonts. Van recalcar que enguany l’escola no disposa de tècnic d’integració social (TIS) ni d’educador social, dos figures que haurien pogut afrontar i treballar problemàtiques d’aquestes característiques.
L’absència d’aquests professionals és motiu de queixes en altres centres de Lleida i de la resta de Catalunya. “No podem permetre agressions ni físiques ni verbals i els conflictes s’han de solucionar amb diàleg”, va afirmar una de les docents de l’escola. La convocatòria per assistir a la concentració es va comunicar a les famílies dels alumnes. Així mateix, altres escoles valoraven també afegir-se a la protesta.
El director dels serveis territorials d’Educació a Lleida, Ruben Mansilla, es va reunir amb l’equip directiu de l’escola i es va comprometre a oferir-los suport.
Per la seua part, l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, un es va mostrar preocupada per la situació viscuda a l’escola. Va traslladar el seu suport al centre i va lamentar “s’hagin de veure aquest tipus d’agressions en un centre educatiu”. Va afegir que el departament d’Educació hauria d’ampliar els recursos necessaris per evitar que es repeteixin fets similars.
Denuncien la falta d'educadors socials
Albert Font-Tarrés, vicepresident del Col·legi d'Educadors Socials, ha denunciat a les portes del col·legi de Balaguer que "hi ha una manca d’educadors socials a les escoles del sistema català, així com altres perfils, com els tècnics d’integració social. En aquesta escola, i en d'altres de màxima complexitat, són professionals que fan especial falta, per garantir la convivència i el benestar". Font-Tarrés denuncia que a Lleida aquests professionals han passat de ser set a sis.