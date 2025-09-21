ADMINISTRACIÓ
La Diputació subvenciona a la plantilla des de novel·les i entrades al teatre fins a sortir a caçar
Obre el termini perquè el seu personal demani aquests ajuts “culturals i esportius”, dotats amb 25.000 € i que donen fins a 156 € per persona a l’any. Incloses al seu conveni des de fa almenys 28 anys
La Diputació subvenciona als seus empleats des de la compra de novel·les fins a entrades al teatre i llicències de caça i pesca. Tot això són despeses incloses en una línia d’ajuts “culturals i esportius” que formen part del conveni laboral de l’ens provincial almenys des del 1998. Tenen una partida de 25.000 euros en el pressupost d’aquest any i els treballadors poden optar a un màxim de 156 euros per persona a l’any. El termini per sol·licitar-los s’ha obert aquesta setmana i s’afegeix a altres subvencions per a la plantilla que ascendeixen a més de 600.000 euros.
Els treballadors de la Diputació han rebut aquesta setmana un correu electrònic que els informa que poden demanar subvencions per a entrades a representacions teatrals amb actors o titelles, concerts, museus, zoològics, monuments, fires i parcs aquàtics. També se subvenciona la compra de “novel·les o llibres especialitzats”, tant en paper com digitals, accessos d’un dia o abonaments per a piscines, cursos per practicar esports (des d’iniciació a perfeccionament) i despeses que hi estan associades, que inclouen preinscripcions en esdeveniments com maratons i caminades, llicències de caça i pesca i quotes federatives.
Els sol·licitants han de presentar factures per cobrar aquests ajuts, que cobreixen fins al 60% d’una despesa màxima de 260 euros. Hi poden optar tant personal de la Diputació com dels seus organismes autònoms: l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Patronat de Turisme, el Patronat de Promoció Econòmica i l’organisme de recaptació. Sumen unes 700 persones, però els pagaments es veuen limitats per la quantia de la partida pressupostària.
La convocatòria exclou de les subvencions despeses com entrades de cine, compra de música, entrades a PortAventura, compra de llibres infantils, entrades a “espectacles esportius” com partits de futbol o bàsquet, la quota social de clubs i material esportiu.
Altres ajuts més abundants
La línia d’ajuts “culturals i esportius” és la menys abundant de les previstes al conveni i acords laborals de la Diputació. Aquestes subvencions figuren en els pressupostos com a “acció social” i sumen enguany 615.000 euros. Inclouen tractaments dentals com implants i pròtesis, la compra d’ulleres i lents de contacte i fins i tot tractaments de “medicina alternativa”, tot això amb una partida de 380.000 euros. Una altra de 185.000 euros paga entre el 80% i el 100% de matrícules universitàries per a treballadors de l’ens provincial i els seus fills. El conveni estableix que aquests ajuts es podran tornar a demanar una vegada més per cada assignatura suspesa. Si bé altres administracions donen ajuts als seus empleats a Lleida, les de la corporació provincial són, amb diferència, les que més aporten als seus beneficiaris.