EMERGÈNCIES
Continuen sense trobar el boletaire de Bóixols després dos dies de recerca
Mantenen una altra nit l’operatiu per trobar l’home de 83 anys. Dos avisos més per perduts buscant bolets a Senterada i la Vansa, ambdós localitzats
Els Bombers de la Generalitat, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, els Agents Rurals i el Sistema d’Emergències Mèdiques, així com voluntaris, van continuar ahir una jornada intensa de recerca de l’home de 83 anys que va desaparèixer dimarts a la tarda quan buscava bolets amb el seu germà de 85 anys a Abella de la Conca, al Pallars Jussà. Ambdós són veïns de Figuerola d’Orcau i la desaparició es va produir en un bosc del coll de Bóixols.
Durant la nit, es van destinar més de 40 efectius a la recerca, en la qual van treballar de forma intensa amb el grup caní, els GRAE, els GRAF i l’Equip de Prevenció Activa Forestal. El dispositiu se centra en una zona intensiva d’unes 80 hectàrees. Durant la nit i el matí, els Bombers van tenir dos recerques simultànies de boletaires, després que desaparegués un home de 77 anys dimecres a la nit a Gombrèn, al Ripollès. Finalment va ser trobat en aparent bon estat ahir al matí.
A Bóixols, els Bombers van assenyalar que mantindrien l’operatiu aquesta nit amb una trentena d’efectius i avui tornaran a utilitzar drons. A la zona també treballaven tots els gossos de la unitat canina i no descarten demanar gossos de recerca de cadàvers. En la jornada de dimecres, Paco Olmedo, subcap territorial dels Bombers, va explicar que treballaven amb la hipòtesi que el boletaire s’hauria desorientat i no hauria pogut tornar al punt on era el seu germà. En aquest sentit, va dir que el desaparegut podria ser en un lloc de difícil accés i que l’abundant vegetació de la zona obligava a fer una recerca “pam a pam”.
Així mateix, ahir al migdia es va rebre l’avís d’una altra persona perduda mentre buscava bolets a la zona del coll de la Trava, a la Vansa i Fórnols, a l’Alt Urgell. El seu acompanyant va ser qui va donar l’avís. Cap a les 16.00 hores va poder tornar pel seu propi peu fins al seu cotxe.
A Senterada, al Jussà, es va rebre una altra alerta de la desaparició d’un boletaire de 76 anys. Va ser el seu gendre qui va avisar al migdia. Finalment, van poder contactar amb el seu familiar i aquest el va anar a buscar a la zona on era. Pel que sembla, estava bé, amb algun cop.
Prop de 200 avisos en dotze anys a les comarques lleidatanes
Segons les estadístiques publicades pels Bombers de la Generalitat, en els últims dotze anys s’han rebut un total de 180 avisos per recerques de boletaires a les comarques lleidatanes. La comarca que concentra un major nombre de sortides d’aquest tipus és l’Alt Urgell, amb 81, seguida del Pallars Jussà i el Solsonès, amb 28 cada una entre 2012 i novembre del 2024. En l’última setmana s’han registrat diversos casos. Dimarts hi va haver dos recerques a Montferrer i Castellbò i a Coll de Nargó. Els Bombers assenyalen que s’han de prendre algunes precaucions com comprovar la previsió meteorològica i informar-se de la zona si es desconeix. Portar roba adequada, menjar i aigua. En aquest sentit, la roba de colors vius facilita la localització en cas de pèrdua. També portar mòbil o GPS. És important no anar sol i mantenir sempre el contacte verbal o visual amb els companys.