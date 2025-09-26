RENOVABLES
Una multinacional ven parcs solars sense construir de Lleida
Univergy posa a la venda en un portal especialitzat en energia tres projectes a mig tramitar. S’ubiquen a Alfés, Artesa i Lleida i es preveu que operin el 2027
Univergy, una multinacional hispanojaponesa que opera en el sector de les renovables, ha posat a la venda tres parcs solars de Lleida ready to build, un terme de l’argot financer que es tradueix com a punt per construir i que, a la pràctica, equival a un projecte que encara no ha superat la fase de paper, és a dir, la de la tramitació administrativa.
Si algú sospitava que l’allau de sol·licitants de permisos per a plantes d’energies renovables a Lleida incloïa empreses més interessades a vendre els projectes que a portar-los a terme, els seus dubtes queden aclarits amb la proposta d’Univergy difosa per nTeaser, una empresa que es defineix com “un facilitador neutral que acompanya a les dos parts durant el procés de compravenda”.
Operacions com la venda dels parcs BCN Solar, a Urgell, a la petroliera Shell, apunten en la mateixa direcció.
Els tres projectes, que s’ubiquen a Alfés, a Artesa de Lleida i a Lleida, tenen característiques en comú, com tractar-se de plantes de petita mida, d’entre 0,87 i 1,57 MW (megawatts, milers de quilowatts) de potència i d’entre 1,5 i 2,4 hectàrees d’extensió.
Autoritzacions
Hi ha altres coincidències, com la previsió de disposar de totes les autoritzacions al llarg del quart trimestre d’aquest any (la majoria estan concedides, encara que en falten algunes com les llicències d’obra municipals) i poder començar a generar electricitat i abocar-la a la xarxa en menys de dos anys, a partir del segon trimestre del 2027.
L’EPC, que és el pressupost d’enginyeria, adquisicions i construcció, suma 3,7 milions d’euros entre els tres parcs solars, i cal afegir-hi els lloguers de la terra, a entre 1.500 i 1.800 € per hectàrea i any (firmats per a 35 de prorrogables per 15 més), i els costos de connexió, que van de 20.536 euros a 39.849 €.
Les condicions d’aquesta oferta “es compartiran de forma confidencial i directa amb el venedor”, anota. I, “si s’ajusten a les expectatives” d’aquest, el mitjancer “coordinarà els següents passos, inclosa una reunió directa entre les dos parts”, assenyala en aquest sentit.
D’altra banda, les propostes sí que informen sobre si existeix o no endeutament associat a cada un dels projectes. “Enviï una expressió d’interès per descobrir tots els detalls de la carpeta” de projectes, assenyala el fullet en diverses ocasions.
Propostes sense preu i “més informació en la següent fase”
“Es compartirà més informació en la següent fase”, assenyalen diversos dels epígrafs de la proposta de venda dels parcs solars de Lleida, inclosos en una carpeta amb set més a Moià, Tarragona, València, Alacant, Múrcia, Cadis i Toledo, que no ofereix dades sobre el preu. nTeaser proposa enviar una manifestació d’interès no vinculant per “explorar l’oportunitat” de la transacció.