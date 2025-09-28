TURISME
Primer vol de passatgers des de l'aeroport d’Alguaire fins a l’Àfrica amb un viatge organitzat
Un total de 89 viatgers van embarcar rumb a Egipte en un circuit de vuit dies organitzat pel turoperador Sama Travel. La bona acollida del públic fa que agències estudiïn volar a Amèrica
L’aeroport d’Alguaire va ser ahir el punt de partida del primer vol de passatgers des de Lleida al continent africà. Un total de 89 persones van embarcar en un avió que va iniciar el seu trajecte a Madrid i va fer escala a les pistes lleidatanes a les 16.30 hores per dirigir-se des d’allà a Luxor i el Caire, a Egipte. Uns 70 viatgers havien embarcat ja a la capital estatal.
L’avió va sortir d’Alguaire amb una hora de retard i els passatgers van arribar a Egipte sense incidències. El vol té prevista la tornada a Alguaire el 4 d’octubre. Quant a l’aeronau, era un model Airbus A320 de la companyia Air Cairo contractat pel turoperador Sama Travel, en col·laboració amb agències de la demarcació lleidatana com Disseny Viatges, de Balaguer, o Ilerda Travel, de Lleida.
El vol des d’Alguaire formava part d’un paquet turístic que inclou un circuit de vuit dies i set nits, amb un preu a partir de 1.395 euros per persona en habitació doble. Inclou taxes, estada en hotels de cinc estrelles al Caire, una travessia de tres nits en un creuer pel Nil a pensió completa i visites a enclavaments arqueològics de primer ordre, com les piràmides, la Vall dels Reis, els temples de Luxor, Karnak, Edfú i Kom Ombo, l’espectacle de llum i so a Philae o els colossos de Mèmnon.
Entre els viatgers d’ahir es trobaven Tere Farré i Amaia Roncal, habituals de l’aeroport lleidatà, des del qual ja havien volat a destinacions com Bèrgam, Mallorca o Eivissa. “Haurien d’organitzar més vols d’aquest tipus des d’Alguaire, ja que la resposta és bona”, va assenyalar Farré, que també va apuntar als plans de diverses agències lleidatanes per impulsar un viatge a Nova York el 2026, tot i que encara sense dates confirmades.
La positiva resposta del passatge ha animat altres operadors turístics a planificar un nou vol al país egipci. Explora Traveler ja promociona un viatge de vuit dies a Egipte amb sortida des d’Alguaire fixada per al 8 de març del 2026, la qual cosa reforça la projecció internacional de la infraestructura.