SUCCESSOS
Detingut per intent d’homicidi a l’agredir tres persones a Lleida: va robar el mòbil a una de les víctimes i li va obrir el cap a una altra a puntades de peu
Els fets van tenir lloc dissabte a la nit a la plaça de Ramon Berenguer IV
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dissabte a la nit dos individus, un home de 26 anys i una dona de 20, per presumptament agredir tres persones i robar el telèfon mòbil a una d’elles. A l’home se li atribueixen delictes de temptativa d’homicidi, lesions i robatori amb violència.
Per la seua part, a la detinguda se li atribueix un delicte de robatori amb violència. La Paeria va confirmar ahir aquestes detencions. Els fets van tenir lloc a la plaça de Ramon Berenguer IV a les 21.55 hores, i les detencions es van produir a prop del carrer del Riu a les 00.40 hores de diumenge.
L’agressor hauria atacat dos de les víctimes amb una botella de vidre trencada fins a ferir-les a les extremitats, el tronc i el cap. Una d’elles fins i tot va arribar a perdre la consciència al rebre repetides puntades de peu al crani que li van obrir el cap. Finalment, l’atacant, amb ajuda de la dona detinguda, va sostreure el telèfon mòbil a la tercera víctima, que va resultar ferida lleu. Durant l’arrest dels assaltants, la Guàrdia Urbana va trobar el dispositiu robat.
D’altra banda, la Urbana també va detenir aquest cap de setmana un altre home acusat d’un delicte de robatori amb violència. La víctima es va desplaçar pel seu propi peu a les dependències policials, va denunciar que li havien robat la bicicleta a l’avinguda Prat de la Riba i va descriure el lladre. Els agents el van localitzar al cap d’una estona a prop de la zona on es va produir el robatori.
Arrestat per robar en un cotxe i per estafa bancària
La Guàrdia Urbana va arrestar aquest cap de setmana un home acusat d’un delicte de robatori a l’interior d’un vehicle i un d’estafa bancària a la Zona Alta de Lleida. El detingut hauria obert un vehicle i hauria sostret diverses targetes bancàries, amb les quals va realitzar diferents pagaments en locals de la zona. Els agents el van poder identificar i localitzar gràcies a les càmeres de seguretat dels establiments.
Així mateix, la Urbana es troba treballant en el dispositiu policial previst per a la Fira MOS i les Festes de la Tardor, que reuneixen molt públic al Centre Històric.