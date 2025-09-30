SEGRE

El molí de Ciutadilla obrirà el seu obrador de pa

Jornada de portes obertes amb esmorzar a l’obrador de pa dissabte passat. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

La quarta edició de la Fira de la Ceba de Ciutadilla ha coincidit amb l’acabament de les obres de l’obrador situat al costat de l’antic molí fariner de Cal Valls. El consistori va organitzar dissabte una jornada de portes obertes per mostrar l’estat del nou espai, que es preveu posar en funcionament pròximament. L’alcalde, Òscar Martínez, va explicar que estan pendents d’ampliar la potència elèctrica i confien que abans d’acabar l’any es pugui adjudicar la gestió de l’obrador. Ja hi ha sis persones interessades a instal·lar-se i treballar al municipi gràcies a aquest nou equipament. La inversió ascendeix a 140.000 euros i ha estat finançada per la Diputació.

