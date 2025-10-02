El poble d'Alpicat impulsa 32 pisos de lloguer assequible: de dos i tres habitacions amb traster i aparcament per 450 euros
Es tracta d'una iniciativa publico-privada amb la cooperativa Celobert i volen acabar-ne la construcció en dos anys
L'ajuntament d'Alpicat ha impulsat la construcció d'un bloc de 32 pisos de lloguer de protecció oficial en una iniciativa publico-privada amb la cooperativa Celobert SCCL, la qual serà la promotora dels habitatges situats en uns terrenys al darrere del supermercat Bonpreu. Les obres començaran tan aviat com es pugui amb la previsió que l'edifici estigui enllestit en dos anys. El procediment de selecció dels llogaters adjudicataris l'efectuarà el consistori, que properament aprovarà els requisits que han de complir els sol·licitants. L'alcalde d'Alpicat, Joan Gilart, ha dit que la iniciativa vol donar resposta a l'elevada demanda d'aquest tipus d'habitatge al municipi, sobretot de joves i gent gran.
Es tracta del primer projecte d'aquestes característiques que s'impulsa al municipi. Els promotors preveuen construir pisos d'entre 60 i 70 metres quadrats de dos i tres habitacions amb traster i aparcament per un preu de lloguer de 450 euros. Així mateix, els habitatges seran energèticament eficients i de conformitat amb la normativa urbanística i d'habitatge corresponent. El consistori va aprovar al ple del passat dilluns la cessió del solar a la cooperativa, d'una superfície de 1.217,50 metres quadrats, per a 75 anys.
Les bases per accedir al procés de selecció dels llogaters adjudicataris s'aprovaran properament per l'Ajuntament en el marc de la legislació aplicable. "Hi ha uns requisits mínims regulats pel Govern per normativa. A partir d'aquí, Ajuntament i Cooperativa anirem fent la tria de les persones que ho puguin necessitar", ha explicat Gilart, qui també ha dit que la iniciativa està pensada "bàsicament per la gent del poble".