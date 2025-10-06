SUCCESSOS
Detingut un xòfer ebri i drogat per un xoc mortal a Oliola
Arrestat per un delicte d’homicidi per imprudència greu arran d’un accident amb tres cotxes implicats. Tallen la C-14 a Ribera d’Urgellet al cremar-se un vehicle
Un home de 36 anys, de nacionalitat peruana i resident a Andorra, va perdre la vida la matinada de dissabte a diumenge arran d’un xoc frontal que va tenir lloc entre tres vehicles a la carretera L-313, entre Guissona i Ponts, al terme municipal d’Oliola, a la Noguera. Els Mossos d’Esquadra van detenir el conductor d’un dels vehicles implicats per donar positiu en les proves d’alcoholèmia i drogues, i està acusat d’un delicte d’homicidi per imprudència greu.
El sinistre es va registrar a les 01.19 de la nit de dissabte, quan tres turismes van col·lidir frontalment per causes que encara s’estan investigant. Arran de l’impacte, C.M.M. va morir a l’acte, una altra dona va resultar ferida greu i dos homes van patir lesions de caràcter menys greu. Tots van ser traslladats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida pel SEM.
L’accident va obligar a tallar la carretera en els dos sentits fins a les 04.53 hores, mentre que els equips d’emergència van treballar a la zona per deixar neta la calçada i poder obrir la circulació de la via. En l’operatiu van participar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers i quatre ambulàncies del SEM. Segons el Servei Català de Trànsit, amb aquest sinistre a Oliola, el nombre de víctimes mortals a les carreteres interurbanes de Catalunya ascendeix a 117 des de començament d’any, de les quals gairebé el 45% són motoristes, vianants i ciclistes. El setembre va tancar amb 15 morts, gairebé el doble que en el mateix període de l’any passat.
D’altra banda, ahir a la tarda els Bombers van intervenir en un incident a la carretera C-14, a l’altura de Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell. L’avís es va rebre a les 17.50 hores alertant que un vehicle s’estava cremant al mig de la calçada. El foc va ser extingit sense que es registressin persones ferides ni afectades pel fum. Aquest incident va obligar a tallar la carretera C-14 en els dos sentits de la marxa durant més d’una hora i després es va obrir un carril fins que es va netejar la zona afectada. Fonts dels Bombers van explicar que van ser els usuaris del vehicle els que van alertar el 112 de l’incendi. Tot apunta a una fallada mecànica com a causa de l’incendi.