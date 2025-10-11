Camarasa, finalista en el concurs ‘Mi Rincón Favorito’
De fotografies a Instagram
La cinquena edició del concurs nacional de fotografia a Instagram Mi Rincón Favorito, que impulsa el turisme amb imatges dels seus participants, va donar a conèixer ahir les imatges finalistes de Catalunya i, encara que la fotografia presentada per la província de Lleida, la imatge de Camarasa, no va ser seleccionada per a la final, sí que va aconseguir situar-se entre les onze imatges que van representar Catalunya en la fase estatal. La instantània de Camarasa, obra d’Albert Altés, mostra els embassaments i els penya-segats vermellosos del Montsec en una composició que combina la força natural del Prepirineu lleidatà amb una llum crepuscular molt cuidada. La seua selecció col·loca aquesta localitat de la Noguera entre els racons més destacats de Catalunya, juntament amb Vilanova de Sau, Amer, Siurana o Deltebre, entre d’altres. En total, 11 imatges catalanes han competit pels premis nacionals, que sumen 1.500 euros repartits entre els cinc primers classificats i deu accèssits addicionals. Aquest any el certamen ha reunit 4.000 fotografies procedents de tot Espanya i ha distribuït més de 7.000 euros en guardons entre les categories locals i estatals.