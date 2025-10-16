ADMINISTRACIÓ
Un de cada 10 ajuntaments ha convocat enguany almenys una plaça de secretari
Els consistoris competeixen per aquests funcionaris, amb alta mobilitat i salaris que varien en milers d’euros. Un informe avisa del dèficit de professionals als municipis de menys de 1.000 habitants
Els ajuntaments de Lleida competeixen en els últims anys per un bé imprescindible: els secretaris municipals. Sense ells no poden celebrar plens, pagar nòmines o liquidar factures i la creixent mobilitat d’aquests professionals està complicant la seua contractació. Això s’ha evidenciat aquesta setmana amb la sortida d’almenys sis secretaris o interventors de mitja dotzena d’ajuntaments del Segrià en menys de dos setmanes, la qual cosa ha encès totes les alarmes i ha portat els alcaldes a demanar mesures a l’administració superior (vegeu SEGRE d’ahir). Exemple d’aquesta mobilitat és que un de cada deu consistoris lleidatans ha convocat concursos per cobrir una plaça de secretari des del gener. Fins a aquest mes, hi ha hagut 27 convocatòries per jubilacions, baixes, oposicions o altres ofertes. Aquesta xifra supera les 26 que hi va haver en tot el 2024 i les només vuit que es van obrir el 2019. Els secretaris tenen un mateix salari base de 16.000 euros bruts a l’any. Però els ajuntaments tenen l’opció de millorar aquesta xifra via complement per destinació, en una forquilla que fixa l’Estat que pot oscil·lar entre els 8.581 euros d’Isona i Conca Dellà i els 16.306 de Sort i Torres de Segre. En paral·lel, els ajuntaments decideixen lliurement el complement específic. En els concursos convocats al llarg d’aquest any, han oscil·lat entre els 9.981 euros a l’any de Torrebesses, els 40.278 de la Vall de Boí i els 43.819 de Bellpuig i Preixana, que comparteixen secretari. La suma del salari base i els complements pot superar en alguns casos els 70.000 euros anuals.
Precisament, un informe provisional de la Sindicatura de Comptes a què ha tingut accés aquest diari adverteix que només un 4% dels ajuntaments de municipis de menys de 1.000 habitants tenen la plaça de funcionari coberta de forma definitiva (vegeu les claus).
Un total de 56 SAT però nombroses vacants
La Diputació sufraga la contractació de 56 professionals del Servei d’Assistència Tècnica per als municipis que comparteixen secretaris i interventors a l’estar exempts de contractar-los. Els consells gestionen aquesta figura si bé el nombre de baixes en aquest cas és preocupant. A l’Urgell, dels quatre SAT que hi havia fa un any tan sols en queda un. A l’estiu es va obrir una convocatòria i dos persones van aprovar l’examen però encara treballen en altres llocs i encara no han decidit si accepten les places. El president, José Luis Marín, considera que “el problema ve de més amunt i s’ha de solucionar com més aviat millor”. La Diputació va incidir que també presta als consells assistència jurídica i tècnica per un import de 2,5 milions i que finança el curs de la UdL d’expert en dret local. La convocatòria de noves places depèn de Madrid.