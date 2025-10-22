Trapero vol un “pacte de no agressió” davant la ‘fuga’ de policies locals
Insta els ajuntaments a no competir en la seua contractació. Adverteix de l’efecte de les xarxes socials, que multipliquen la percepció d’inseguretat
La Llotja de Lleida va acollir ahir la ponència Seguretat en el món rural en el marc de la Fira Municipàlia, que el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i el vicepresident de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Xavi Paz, van abordar els reptes de la seguretat al territori. L’acte va coincidir amb la constitució del Consell Assessor de Seguretat de l’ACM.
Trapero va demanar un “pacte de no agressió” entre ajuntaments per frenar la fuga d’agents de policia local cap a municipis amb millors salaris, després que alguns consistoris inverteixin en convocatòries i formació que després en beneficien d’altres. Va recordar que més de 500 municipis no disposen de policies locals i depenen totalment dels Mossos, que han impulsat projectes per millorar la seguretat com el projecte Lectio de lectura automàtica de matrícules, que connecta càmeres instal·lades a les entrades de nuclis de població amb bases de dades de policies europees per reforçar la vigilància rural. Va recordar que Interior ha creat una borsa d’agents locals interins per pal·liar aquest dèficit. A Lleida, aquesta borsa només ha cobert un 33% de les vacants per falta d’aspirants.
Per la seua part, Paz va destacar iniciatives conjuntes com l’operatiu Grèvol, en el qual patrulles mixtes de Mossos i policies locals milloren la percepció ciutadana de seguretat. Trapero va subratllar la coordinació creixent entre cossos policials, que podria desembocar en el futur en una uniformització de més criteris a nivell operatiu. Trapero va defensar que Catalunya continua sent un país segur, però va assenyalar com a reptes la multireincidència, les okupaciones o els robatoris de coure, i va lamentar que les xarxes socials distorsionin la percepció d’inseguretat. Va insistir en la necessitat de basar el debat en dades i no en sentiments.
“Arribar als 25.000 mossos tindrà un gran impacte en la seguretat”
L’ampliació del cos fins als 25.000 mossos tindrà un impacte directe en la protecció ciutadana, especialment en els pobles sense cossos propis, segons va afirmar Trapero. També va reivindicar la proximitat del cos en l’àmbit rural, en què els agents “són veïns, amics o germans” i coneixen bé les problemàtiques del territori. En la mateixa línia, va explicar que els Mossos elaboren un cens de masies per mantenir contacte amb els seus habitants i facilitar un servei més pròxim. A més, recentment s’ha posat en marxa una iniciativa que permet presentar denúncies sense desplaçaments.
Finalment, Trapero va assegurar que Catalunya viu avui una etapa de tranquil·litat social, amb menys manifestacions i desordres públics que en els anys del procés, i que les unitats BRIMO i ARRO estan orientant la tasca cap a la protecció de la ciutadania.