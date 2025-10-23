Els Mossos obren una investigació per l'adolescent d'Almacelles que es va treure la vida
El noi havia denunciat assetjament escolar a l’institut
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir els motius del suïcidi d’un menor de 15 anys d’Almacelles que hauria denunciat ser víctima d’assetjament escolar a l’institut on estudiava, segons ha avançat ‘El Periódico’ i confirmat SEGRE de fonts policials, que han apuntat que van obrir diligències després dels fets van tenir lloc el passat mes de juliol quan el noi es va treure la vida i la família va denunciar que el jove rebia assetjament al centre.
El Departament d’Educació ha assegurat que el centre va activar des del primer moment tots els protocols davant qualsevol tipus de violències en l’àmbit educatiu i que van concloure que no hi havia assetjament en l’àmbit escolar.
Disposes d'ajuda. Telèfon Salut Respon: 061
Les persones que tinguin pensaments suïcides poden trobar suport i ajuda en els telèfons 061 i 024
Fonts del Departament citades per l'agència ACN afegeixen que Educació i FP han estat informats de totes les actuacions que s’han fet per part del centre en aquest cas i que se n’ha fet un seguiment i acompanyament. A més, asseguren que si es trobés alguna nova evidència que confirmés que es tracta d’un cas de ‘bullying’, s’actuaria en conseqüència.
L’associació Trencats, fundada pel pare de l’alumna Kira López, que es va suïcidar i la seva família sempre ho ha relacionat amb l’assetjament escolar, ha denunciat a través de la xarxa ‘X’ el cas d’aquest jove d’Almacelles. Asseguren que així els ho ha demanat la mare del menor per tal de “conscienciar” la societat i perquè la història del seu fill no caigui en l’oblit. Trencats considera que dir que no hi ha “evidències clares” de l’assetjament, és admetre que no es va actuar.