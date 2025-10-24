Tordera es vesteix de dol per la mort als 79 anys de Josep Maria Ubach
Tordera de Segarra va acollir dilluns passat el funeral de Josep Maria Ubach, mort als 79 anys. Durant anys va ser l’únic habitant de Tordera, a la seua casa de Cal Petanàs. Originari del poble, va ser el creador de l’associació Antics Veïns del Poble de Tordera, on cada 8 de setembre convocava en la festivitat local els antics veïns de la població.
Es va ocupar de buscar ajuts per fer un local social. Durant la jornada de festa, organitzava l’exposició del concurs de fotografia Poble de Tordera.
A la població tenia des de feia més de seixanta anys la seua pròpia estació meteorològica i el 2021 l’AEMET hi va instal·lar una estació de mesurament de temperatura i pluviometria. També des de Tordera enviava cada mes d’abril a Montserrat el vi per a la missa de la diada de la Verge.
A Cervera va ser edil per Unió Democrática a la Paeria durant els dos mandats de Salvador Bordes, entre el 1999 i el 2007. Vivia al barri de les Forques de la capital de la Segarra, on organitzava cada any la festivitat del barri i va ser també el promotor de les denúncies contra la Generalitat per defectes en la construcció d’habitatges. Va ser el conserge de l’institut Antoni Torroja, a l’edifici universitari.