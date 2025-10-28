La DGA busca metges per a Barbastre i Fraga
Davant la falta de personal i amb una pressió popular creixent, Sanitat llança una convocatòria extraordinària per fitxar 15 especialistes que s’hauran de quedar 3 anys
La conselleria de Sanitat ha xifrat en quinze metges especialistes les carències de la plantilla de l’hospital de Barbastre, l’ambulatori de Montsó i la Policlínica de Fraga.
Ho ha fet enmig d’una pressió popular creixent pel deteriorament del servei que ara canalitza la Plataforma en defensa de l’Hospital, al qualificar com a “llocs de difícil cobertura” les quinze places per a les quals acaba de convocar un concurs.
Es tracta, en el cas del sector de salut de Barbastre, de vuit places de cirurgià, cinc de General i Digestiu i tres de Traumatologia i Ortopèdia, i de quatre especialistes en Medicina Interna, un oncòleg, un uròleg i un internista.
La convocatòria inclou algunes particularitats derivades, precisament, del seu caràcter extraordinari, com el fet que la selecció dels aspirants s’efectuarà mitjançant la valoració dels mèrits que acreditin per la via documental i sense que hagin de superar un examen.
Això els dona dret a obtenir una plaça de personal estatutari fix, no de funcionari, sempre que compleixin alguns requisits, entre els quals en destaca un. “Tres anys de permanència en la situació de servei actiu al centre triat i adjudicat com a destinació en el concurs”, assenyalen les bases del concurs.
La normativa també determina que “la no-incorporació al servei actiu o la falta de permanència de tres anys en tal situació en la destinació adjudicada i en el termini establert, sense causa justificada (...) impedirà el perfeccionament del nomenament i l’adquisició de la condició de personal estatutari fix de la persona aspirant, i quedaran sense efecte totes les seues actuacions en el procés”.