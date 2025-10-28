Una obra de teatre narrarà la vida del fundador de la Cooperativa Cadí
S’estrenarà el 27 de novembre a la sala Sant Domènec de la Seu i hi haurà cinc funcions més
L’Associació Nus Teatre per les Arts Escèniques al Pirineu, una entitat recentment constituïda a l’Alt Urgell, prepara una obra teatral que narrarà la vida del fundador de la Cooperativa Cadí, Josep Zulueta (1858-1925), coincidint amb el centenari de la seua mort.
El muntatge escènic es titularà L’home de la Torre del Peu i es troba ja en fase d’assajos. L’estrena, segons ha avançat la companyia, està prevista el 27 de novembre a la sala Sant Domènec de la Seu i posteriorment es representaran cinc funcions més. L’home de la Torre del Peu és una obra inèdita als escenaris, amb text de l’escriptor local Isidre Domenjó i del director i actor de teatre urgellenc Pere Tomàs. L’espectacle s’ha concebut de petit format i tindrà un aforament màxim de 70 espectadors per sessió. Per aconseguir un ambient íntim s’adequarà la sala.
El títol de l’espectacle fa referència a la finca coneguda com la Torre del Peu, situada al municipi, que Zulueta va comprar l’any 1892 per convertir-la en una granja experimental de la maquinària agrícola que ell mateix va inventar i va patentar. La trama de l’obra gira entorn una família agricultora que es troba en la disjuntiva d’abraçar el moviment cooperatiu i la compra de vaques de llet, tal com promou Zulueta, o vendre la terra i emigrar a Amèrica.
La Cooperativa Cadí ha celebrat aquest mes d’octubre els seus 110 anys d’història, consolidant així la seua trajectòria com a referent de cooperativisme agroalimentari al Pirineu i com a pilar fonamental per a la vida econòmica, social i ambiental del territori.
El grup està format per 63 famílies ramaderes de l’Alt Urgell i de la Cerdanya, que aporten prop de 170.000 litres de llet diaris. Cadí recull cada dia la llet de les explotacions dels seus socis, amb la qual elaboren formatges i mantega de gran qualitat.
Va facturar 165 milions d’euros l’últim any i compta amb una plantilla de 231 persones. Formen part d’aquest grup la mateixa Cooperativa, la filial del mercat francès (Per Inter), el centre logístic de França (PSL) i Llet Nostra.
D’altra banda, la comarca de l’Alt Urgell manté granges de llet després del tancament de totes les del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran.