FAUNA
Territori defensa de nou reintroduir el linx ibèric
El secretari Jordi Sargatal diu que no limitarà activitats de cultiu. La mesura combatria la plaga de conills, afirma
La reintroducció del linx ibèric a les comarques lleidatanes podria convertir-se en realitat pròximament, segons declaracions del secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, en una visita recent a Aigüestortes. El projecte, que va afrontar diversos obstacles en els últims anys, segueix amb perspectives positives malgrat les divergències sorgides anteriorment amb el sector agrari. Sargatal va dir que està “convençut que seria positiu” implementar la reintroducció d’aquest felí, destacant el seu paper com a gran depredador natural de la plaga de conills que afecta diverses comarques del pla de Lleida. “Hi va haver divergències amb Revolta Pagesa, però crec que acabaran convençuts que es pot reintroduir sense que hi hagi afectació en les activitats agrícoles, ni generar afectacions negatives ni limitar les activitats”, va dir. El mes d’abril passat, el secretari de Transició Ecològica ja va mostrar la seua aposta per la reintroducció de l’animal a Lleida encara que ho va fer després que Agricultura hi renunciés. El Govern va dir després que només es farà quan el sector hi estigui d’acord.
“Sempre dic que la conservació està condemnada a conviure amb el món rural, i tots dos poden beneficiar-se mútuament”. Va apostar per solucions naturals per controlar les plagues, situant el linx com a aliat estratègic. “Crec que les solucions a les plagues de conills a Lleida seran solucions naturals i el linx és una gran solució”, va assenyalar. Sargatal va fer referència a l’exemplar de linx procedent de Sevilla que va recórrer la Península fins a arribar a Catalunya. “És una demostració natural” que la presència del felí no genera problemes i pot integrar-se a l’ecosistema català. “Si no ho fem nosaltres, ja estan venint sols i han creuat tota la Península per ajudar els catalans a convèncer-se que amb el linx no passa res negatiu.” El cap de setmana, agricultors de l’Urgell van denunciar una altra campanya marcada pels danys dels conills, amb una creixent densitat i camps arrasats.