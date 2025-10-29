Quatre túnels del terror al Pla d’Urgell per celebrar la nit del 31
El Pla d’Urgell es convertirà el 31 d’octubre en un mapa del pànic festiu amb quatre passatges del terror. Golmés, Torregrossa, Fondarella i el Palau d’Anglesola n’acolliran, amb formats pensats per a públic familiar i jove, en diferents franges horàries i a preus populars.
A Golmés, el recorregut d’ensurts arriba sota el títol El silenci del convent i tindrà lloc al bar de les piscines. L’organització ha previst una sessió infantil a les sis de la tarda i una sessió nocturna a dos quarts de deu. A Torregrossa, el Túnel del Terror s’estrena per primera vegada a la zona de les barbacoes, amb diferents funcions a partir de les sis de la tarda. El municipi reforçarà l’ambient amb una Castanyada popular posterior a la sala recreativa.
Fondarella s’hi suma amb el seu Castaween, que inclou un passatge del terror a l’entorn de l’ermita. Al Palau d’Anglesola, el Casal d’Entitats acollirà el passatge Halloween Palau amb doble horari: a dos quarts de set de la tarda i a mitjanit.
A Castellnou no hi haurà passatge, però sí un sopar al Sindicat. Així mateix, els baixos del consistori acullen l’exposició Fantasmes reciclats, una mostra elaborada per l’alumnat de l’Escola Estel feta amb materials reutilitzats.