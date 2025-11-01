Un matrimoni de titani a Castelló
Joaquima Farré i Ramiro Tarroja, de Castelló de Farfanya, compleixen aquesta setmana setanta anys de casats. A Catalunya només hi ha 50 parelles que els hagin celebrat
Paraules d’amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem quinze anys. No havíem tingut massa temps per aprendre’n. Tot just despertàvem del son dels infants. Una cançó de Joan Manuel Serrat que bé podria ser l’himne de Ramiro Tarroja (8 de desembre del 1928) i Joaquima Farré (8 de novembre del 1929), tots dos de Castelló de Farfanya, que dimecres passat van celebrar el 70 aniversari del seu casament a la residència Santa Maria de Balaguer, on viuen. Ho van celebrar juntament amb el seu fill i la família, i van rebre la felicitació de la Generalitat i de l’ajuntament de Castelló.
Es van casar a Castelló de Farfanya el 22 d’octubre del 1955, per la qual cosa ja han aconseguit el qualificatiu de ser un matrimoni de titani. Una vida sencera d’amor, complicitat i esforç que avui els converteix en un dels matrimonis més longeus de Catalunya. Només 50 parelles han aconseguit aquesta fita a Catalunya, segons les dades de l’Idescat.
La seua història d’amor va començar al poble, on el Ramiro cuidava un ramat de més de 500 ovelles i la Joaquima tornava de les seua estada a Barcelona on feia de cuinera, amb tot just 13 anys, d’un reconegut dentista. La distància no va impedir que es consolidés la relació. Quan ella tornava a Castelló buscaven el moment de veure’s, i, a poc a poc, entre cartes i trobades, va florir un amor que acabaria desafiant el pas del temps.
Les noces de titani commemoren 70 anys de matrimoni i simbolitzen la resistència i força de la relació, similar a les propietats del metall. És un aniversari excepcionalment especial que celebra la profunda connexió i el compromís durador d’una parella al llarg de set dècades. Complir 70 anys de casats és una fita notable que demostra la capacitat de la parella per superar obstacles i construir una vida junts.