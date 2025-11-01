EMERGÈNCIES
Mor atropellada per un tren a Bellpuig
La víctima és una dona de 58 anys que no creuava per cap pas a nivell. La circulació ferroviària va quedar interrompuda i es va habilitar transport alternatiu
Una dona de 58 anys va perdre la vida ahir al vespre al ser atropellada per un tren als afores de Bellpuig. L’avís del sinistre es va rebre a les 19.47 hores. La víctima no creuava per cap pas a nivell i els fets van tenir lloc a uns cent metres de l’estació de tren del municipi.
Al tren viatjaven més de 40 persones, que van haver de ser evacuades a Bellpuig mentre s’organitzava un transport alternatiu per carretera per continuar el trajecte.
Arran de l’accident, la circulació ferroviària de les línies RL3 i RL4 entre Tàrrega i Mollerussa va quedar interrompuda temporalment, i es va activar la prealerta del pla Ferrocat. Dos combois més es van veure afectats: els passatgers del tren que havia sortit de Lleida a les 19.26 hores amb destinació Terrassa, amb arribada prevista a les 21.51, van fer el recorregut entre la capital del Segrià i Calaf per carretera, i els del que va sortir de Terrassa a les 19.29 hores amb destinació Lleida, previst per arribar a les 21.56, també van completar aquest mateix tram per carretera.
Fins al lloc es van desplaçar patrulles dels Mossos d’Esquadra, dotacions dels Bombers de la Generalitat i ambulàncies del SEM, que no van poder fer res per salvar la vida de la dona.
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre.
A finals de juliol un home també va morir atropellat per un tren a l’estació de Bellpuig. En aquest cas, fugia d’un incendi en un prostíbul situat a prop, en el qual van morir dos dones i sis persones més van quedar ferides.