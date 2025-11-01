SEGRE

Mor atropellada per un tren a Bellpuig

La víctima és una dona de 58 anys que no creuava per cap pas a nivell. La circulació ferroviària va quedar interrompuda i es va habilitar transport alternatiu

El comboi afectat amb els serveis d’emergència a l’estació de Bellpuig. - LAIA PEDRÓS

Una dona de 58 anys va perdre la vida ahir al vespre al ser atropellada per un tren als afores de Bellpuig. L’avís del sinistre es va rebre a les 19.47 hores. La víctima no creuava per cap pas a nivell i els fets van tenir lloc a uns cent metres de l’estació de tren del municipi.

Al tren viatjaven més de 40 persones, que van haver de ser evacuades a Bellpuig mentre s’organitzava un transport alternatiu per carretera per continuar el trajecte.

Arran de l’accident, la circulació ferroviària de les línies RL3 i RL4 entre Tàrrega i Mollerussa va quedar interrompuda temporalment, i es va activar la prealerta del pla Ferrocat. Dos combois més es van veure afectats: els passatgers del tren que havia sortit de Lleida a les 19.26 hores amb destinació Terrassa, amb arribada prevista a les 21.51, van fer el recorregut entre la capital del Segrià i Calaf per carretera, i els del que va sortir de Terrassa a les 19.29 hores amb destinació Lleida, previst per arribar a les 21.56, també van completar aquest mateix tram per carretera.

Fins al lloc es van desplaçar patrulles dels Mossos d’Esquadra, dotacions dels Bombers de la Generalitat i ambulàncies del SEM, que no van poder fer res per salvar la vida de la dona.

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre.

A finals de juliol un home també va morir atropellat per un tren a l’estació de Bellpuig. En aquest cas, fugia d’un incendi en un prostíbul situat a prop, en el qual van morir dos dones i sis persones més van quedar ferides.

