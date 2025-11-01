Teatre i gimcana protagonitzen l’English Day a la comarca
La iniciativa va reunir 340 alumnes
Algerri ha acollit aquest any la setena edició de l’English Day de la Noguera en dos jornades diferents. La iniciativa, impulsada pel grup de treball de mestres d’anglès de les escoles rurals de la comarca i el consell comarcal, ha congregat aquesta edició un total de 340 alumnes i uns quaranta professors de Primària de 19 poblacions de la comarca. La jornada s’ha celebrat en dos divendres consecutius, el dia 17 d’octubre va ser per als alumnes del cicle mitjà i el dia 24 va ser el torn del cicle superior.
Aquestes dos jornades van comptar amb una representació de l’obra de teatre Tarzan, al Local Social d’Algerri a càrrec de la companyia IPA Producctions, especialitzada en teatre escolar en anglès i amb la participació dels alumnes a l’escenari.
Després de dinar a la zona esportiva de la localitat, va ser el moment d’iniciar la Welcome to the Jungle Gymkhana, en anglès com a llengua vehicular. Es van establir controls amb jocs en diferents espais de la localitat (places, escola o l’església, entre d’altres), organitzats i dinamitzats pels teachers. Els alumnes van haver de superar les proves, ballar una dansa tribal o participar en una història del xaman amb l’únic objectiu d’aconseguir el premi final, que era trobar la mona Cheetah.
L’objectiu principal de l’English Day comarcal és la millora de la competència lingüística en aquesta llengua d’una forma diferent fora de les aules. Així mateix, es promou el vincle entre alumnes i docents d’anglès de les diferents escoles rurals de la comarca i poden descobrir i conèixer el poble que de forma rotativa acull la jornada. Aquesta se celebra en una localitat diferent de la Noguera en cada edició, d’entre les que formen part d’una zona d’escolarització rural.